El Festival de la Guitarra de Córdoba 2026 ofrece un curso sobre aplicación de la IA a la composición

El Instituto Municipal de Artes Escénicas ha dado a conocer este jueves el programa formativo del 45 Festival de la Guitarra de Córdoba, que incorpora algunas novedades como un curso sobre Guitarras, robots e inteligencia artificial con el subtítulo de El futuro de la creación musical, aplicación práctica de herramientas de IA para la composición.

Pablo Salinas impartirá este curso, dirigido a músicos de todos los estilos, que se desarrollará del 5 al 7 de julio en horario de mañana. Pablo Salinas es un músico, compositor y productor malagueño con una trayectoria internacional que le ha permitido trabajar con artistas como Miguel Ríos, Luz Casal, Mike Oldfield, Rosario Flores, Serrat o Jennifer López, entre muchos otros.

Otro curso novedoso será el de Voz e Instrumento que impartirá los días 2 y 3 de julio Rosario la Tremendita con el título Cuando la voz encuentra su sitio. Laboratorio creativo entre voz e instrumento.

En el apartado de guitarra clásica, los interesados podrán aprender junto a tres grandes y asiduos al festival como Manuel Barrueco, que hablará del Repertorio de la Guitarra clásica de concierto los días 3 y 4 de julio, y David Russell, sobre Interpretación y técnica en la guitarra clásica, los días 10 y 11 de julio.

El tercer curso versará sobre La técnica al servicio de la interpretación y correrá a cargo de María Esther Guzmán, del 6 al 8 de julio.

En guitarra flamenca, el festival oferta dos cursos. Del 4 al 6 de julio, Paco Serrano se centrará en los Recursos flamencos para la guitarra universal. Herramientas técnicas para guitarristas flamencos y de todos los estilos mientras Manolo Franco abordará La guitarra flamenca de acompañamiento al cante con Mercedes Abenza como cantaora.

El precio de los cursos, con diez o doce plazas cada uno, será de entre 130 y 180 euros y se impartirán en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.

Clases magistrales

Por otro lado, el programa formativo se completará con dos clases magistrales en las salas de ensayo del Teatro La Axerquía sobre baile, que tendrán un precio de 20 euros. La cordobesa Inmaculada Aguilar presentará el 8 de julio La Bata de cola: técnica y estética en el baile por Soleá con David Navarro, guitarra y Gema Cumplido, cante como profesores auxiliares. Javier Latorre ofrecerá otra clase magistral el 9 de julio, Soniquete de Jerez.

Hames Bitar, laudista, hablará el 8 de julio sobre cuerda pulsada y el laúd árabe en una clase patrocinada por Casa Árabe con entrada libre.

Encuentros con los autores

Por otro lado, el Programa divulgativo La Guitarra Cuenta estará conformado por una serie de encuentros en la Sala Telares del Gran Teatro de Córdoba con el público y alumnado del Festival, con algunos de los artistas protagonistas de esta edición, donde “contarán” aspectos interesantes de su trayectoria y desgranarán detalles sobre su propuesta artística. Al finalizar, los asistentes podrán realizar preguntas a los artistas invitados. La entrada será gratuita hasta completar aforo y permitirá a los interesados conversar con Paco Peña (30 de junio), Teddy Bautista y Pablo Salinas (1 de julio), José Antonio Rodríguez (2 de julio), Juan Manuel Cañizares (7 de julio) y Blanca del Rey (10 de julio).

El festival recuerda que la inscripción a los cursos se realizará a través de la web del festival www.guitarracordoba.es y el pago, con tarjeta de crédito al formalizar la inscripción en la web.

Todos los cursos tienen límite de plazas (tanto para alumnos activos, como para oyentes, si los hubiera), por lo que se aceptarán las inscripciones por riguroso orden de inscripción, hasta cubrir dicho cupo. Al finalizar el curso, el festival entregará diploma acreditativo de asistencia, en el que constará las horas cursadas.

Los alumnos inscritos podrán disfrutar de precios especiales en los conciertos del festival.