Los cordobeses Chicharrón Circo Flamenco, Marta Gálvez y Juan Carlos Rubio, nominados a los Premios Lorca 2026

La Academia de las Artes Escénicas de Andalucía ha anunciado este miércoles los nominados a los 12º Premios Lorca de las Artes Escénicas de Andalucía, que premian a los espectáculos y a los profesionales de compañías andaluzas que han estrenado o han estado en gira durante el 2025 en las siguientes categorías: teatro de gran formato, pequeño-mediano formato, danza, infancia y familiar, teatro de calle, circo y español/flamenco.

Según informa la academia en un comunicado, el espectáculo Empaque, de la compañía cordobesa de Chicharrón Circo Flamenco (ganador de la 42 Feria de Palma), ha sido nominado como mejor espectáculo de circo, mientras que Dama de noche, de la baiolaora y coreógrafa de Córdoba Marta Gálvez, ha sido nominada en la categoría de espectáculo español/flamenco en los 12 Premios Lorca de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía.

Juan Carlos Rubio, nominado por el espectáculo 'Música para Hitler'. / CÓRDOBA

Entre los profesionales cordobeses nominados destacan también Juan Carlos Rubio, nominado de nuevo (en 2024, fue nominado por El inconveniente) a mejor autoría teatral y dirección por la obra Música para Hitler y Marta Gálvez nominada además como mejor Intérprete femenina de danza español / flamenco por el espectáculo Dama de noche.

Los Premios Lorca se entregarán el próximo 16 de abril en el Teatro Central de Sevilla, con el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía y la Fundación SGAE.

En esta edición, el espectáculo Macbeth, de Teatro Clásico de Sevilla, es el que acumula el mayor número de nominaciones con nueve. Le siguen ¡Soy salvaje!, de La Maquiné, con seis nominaciones, y El bosque de Coco, de La Buena Compañía, y El rey se muere, de Atalaya, con cinco nominaciones cada uno. También destacan En una clara noche de luna, de Lucía Vázquez, y Memorias de trapo, de Lamona Danza, con cuatro nominaciones.

Espectáculos de gran formato

En la categoría de espectáculo han sido nominadas cinco producciones. Dysphoria, de Histrión Teatro, aborda la identidad y la transformación personal desde una mirada contemporánea. El rey se muere, de Atalaya, revisita el clásico de Eugène Ionesco con el sello escénico de la compañía sevillana. Macbeth, de Teatro Clásico de Sevilla, presenta una ambiciosa versión del texto de Shakespeare. De lentejas y garbanzos, de Teatro del Gato, pone en escena la primera obra del autor cordobés Miguel Romero Esteo. Por último, Fake Reality, de Induoteatro, reflexiona sobre la adolescencia y las redes sociales.

Espectáculo de Teatro (Pequeño y Mediano Formato)

Cinco producciones competirán por el galardón en esta categoría. Amor(a)muerte, de Cía. Las Lunas, explora la desesperanza de la juventud. Fetén (Opereta flamenca para dos máscaras y una guitarra), de Un proyecto Corriente, combina humor, flamenco y comedia del arte. Hamlet. Ensayo en la tormenta, de Jóvenes Clásicos, revisita el clásico shakesperiano desde la salud mental. La des metamorfosis, de Cía. Ignacio Andreu, propone una reinterpretación escénica del texto de Kafka. Finalmente, La mujer que mató a todo, de Compañía Nía Corcor, un cabaret tragicómico donde se habla de los juicios y prejuicios.

Nominados en Danza

Entre los espectáculos nominados se encuentran Doma, de DDCdanza–Daniel Doña, que explora los conceptos de crueldad, abuso de poder en nombre del honor; El hilo del olvido, de la compañía de Fernando Hurtado, una propuesta de danza contemporánea que afronta el dolor que produce el Alzheimer; En una clara noche de luna, de Lucía Vázquez, en una propuesta de romanticismo contemporáneo con emociones intensas y músicas innovadoras; Fractus, de Manuela Nogales Danza y Compañía Fernando Romero, una pieza que investiga la fragmentación del movimiento; e In perpetuum, de Manuela Nogales Danza, que profundiza en la continuidad y la memoria del gesto ahondando en la exploración del tiempo.

Teatro infantil y familiar

En esta categoría destacan ¡Soy salvaje!, de La Maquiné, una propuesta visual que conecta al público infantil con la naturaleza; El bosque de Coco, de La Buena Compañía, un espectáculo que juega con la neurociencia y la belleza plástica; Memorias de trapo, de Lamona Danza, una montaña de recuerdos a través de los tejidos con los que conforma su bagaje; y Museum: la historia del arte para niños y niñas, de La Líquida, una propuesta didáctica y divertida que acerca el arte al público más joven.

Circo

Los finalistas en la categoría de circo son El hombre globo, de Flex, un espectáculo de humor y destreza; El mundo mundial (Circo de sur a sur III), de Truca Circus & La Grainerie, una propuesta que conecta el circo andaluz con el francés buscando tu lugar en el mundo; Empaque, de Chicharrón Circo Flamenco, que fusiona técnicas circenses con estética flamenca con mucha rentranca; y Ni fú, ni fá, de Cía La Buffa, un espectáculo que apuesta por el clown femenino de estas dos hermanas que se muestran más gamberras que nunca.

Teatro de calle

En la categoría de teatro de calle han sido nominados Color, de Animasur, una crítica mordaz al poder de los que siempre mandan; Las vecinas, de Eva Escudier, que reflexiona sobre los recuerdos de la infancia y relatos de mujeres maduras de Andalucía; No estamos aquí para bailar, de Rocío Barriga y Sergio R. Suárez – La Basal, habla de nuestra necesidad por desarticular los códigos por los cuales nuestro cuerpo ha aprendido a desear; y Resistencia arbórea, de AndanZas-TNT, espectáculo multidisciplinar que narra la lucha y supervivencia de los árboles ante las amenazas actuales.

Danza Español / Flamenco

Los finalistas en esta categoría son Dama de noche, de Marta Gálvez, una simbiosis entra la mujer y la flor que reina en la noche; De vidas, de Rocío Garrido que cuenta con la dirección de Eva Yerbabuena; Los bailes robados, de Compañía David Coria, una creación coral impregnada de crítica política y reivindicación social; y Lucía en vivo, de la compañía de Lucía Álvarez “La Piñona”, concebido como un espectáculo de rock flamenco. Cuatro propuestas que representan la diversidad del flamenco contemporáneo y su diálogo con otros lenguajes escénicos.

Autoría teatral

En la categoría de autoría teatral han sido nominados Chico García por Fake Reality, Juan Carlos Rubio por Música para Hitler, Macarena Pérez Bravo y Josemi Rodríguez por Los últimos cómicos, Manu Sánchez por Entregamos y Tomás Afán Muñoz por Lorca perdida, cinco propuestas autorales que reflejan la diversidad de miradas dramatúrgicas presentes en la escena andaluza contemporánea.

Intérprete femenina

Las nominadas al premio a intérprete femenina son Ángela Cáceres por ¡Soy salvaje!, Carmen Gallardo por El rey se muere, Celia Vioque por Macbeth, Cristina Mediero por Lorca perdida, Gema Matarrranz por Dysphoria y Virginia Nölting por Los últimos cómicos, un conjunto de interpretaciones que destacan por la intensidad dramática y la riqueza de registros escénicos.

Intérprete masculino

En la categoría de intérprete masculino han sido nominados Fernando Moreno y Edu Bulnes por Whisky japonés, Javier Viana por De lentejas y garbanzos, Josemi Rodríguez por Los últimos cómicos, Manu Sánchez por Entregamos y Noé Lifona por ¡Soy salvaje!, trabajos interpretativos que evidencian la calidad interpretativa presente en las artes escénicas de Andalucía..

Intérprete femenina de danza

Las nominadas al premio a intérprete femenina de danza son Alejandra Ruiz de Alda por Y el regusto, Elena Carretero Moreno y Paula Carmona Jiménez por Memorias de trapo, Lucía Vázquez por En una clara noche de luna y Sandra Ortega por Normcore -lo normal-, intérpretes que destacan por la fuerza expresiva y la calidad técnica de sus propuestas coreográficas.

Intérprete masculino de danza

En la categoría de intérprete masculino de danza han sido nominados Daniel Doña y Cristian Martín por Doma, Fernando Hurtado por El hilo del olvido, Fernando Romero por Fractus e Iván Amaya y Dany Zoo por Éter, danza de luces y sombras, artistas que aportan una gran riqueza de lenguajes corporales dentro de la danza contemporánea andaluza.

Intérprete femenina de danza español / flamenco

En esta categoría han sido nominadas Ana Salazar por Las yeguas, Lucía Álvarez ‘La Piñona’ por Lucía en vivo, Marta Gálvez por Dama de noche, Rocío Garrido por De vidas y Sara Jiménez por Fragmentos de la noche, cinco creadoras que representan distintas sensibilidades dentro del flamenco escénico actual.

Intérprete masculino de danza español / flamenco

Por último, en la categoría de intérprete masculino de danza español / flamenco han sido nominados David Coria por Los bailes robados, Eduardo Guerrero por El manto y su ojo, Juan Berlanga por Juancaballo y Julio Ruiz por La familia, cuatro intérpretes que destacan por su personalidad artística y su aportación al desarrollo del flamenco contemporáneo.

El resto de finalistas cordobeses que figuraban en categorías como iluminación, vestuario o escenografía no han sido nominados finalmente. En las categorías técnicas, los nominados son los siguientes:

PREMIO LORCA ESCENOGRAFÍA

ANTONIO GODOY por ‘Las yeguas’

CHEMA CABALLERO por ‘El bosque de Coco’

CURT ALLEN WILMER Y LETICIA GAÑAN, por ‘Macbeth’

JOAQUÍN CASANOVA por ‘¡Soy salvaje!’

PREMIO LORCA VESTUARIO

CARMEN DE GILES y FLORES DE GILES por ‘El rey se muere’

ELISA RAMOS por ‘¡Soy salvaje!’

GLORIA TRENADO/NANTÚ por ‘Macbeth’

PREMIO LORCA ILUMINACIÓN

ANTONIO VALIENTE por ‘Las yeguas’

CARLOS CAMPS y JOSÉ MARÍA ROCA por ‘Éter, danza de luces y sombras’

CHEMA CABALLERO y AITOR PALOMO por ‘El bosque de Coco’

FLORENCIO ORTIZ por Macbeth

PREMIO LORCA LABOR DE PRODUCCIÓN (4)

ÁNGELA BODEGA y CHEMA CABALLERO por ‘El bosque de Coco’

GEMA MATARRANZ, NINES CARRASCAL y SONIA ESPINOSA por ‘Dysphoria’

JUAN MOTILLA por ‘Macbeth’

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