La Casa Azul de Córdoba acogerá el 2º Encuentro de Jóvenes Artistas el 19 de marzo para creadores locales

Córdoba acogerá este jueves 19 de marzo el 2º Encuentro de Jóvenes Artistas, una iniciativa promovida por el Festival CrazyWorld, junto a La Casa Azul y las y los profesionales del arte y la gestión cultural que conforman la Comisión de Cultura de Emprendedores/as y Jóvenes Empresarios/as de Córdoba (AJE Córdoba).

Tras el éxito de la primera edición, este segundo encuentro da un paso más: impulsar el diseño y puesta en marcha de CrazyWorld Joven, un espacio propio dentro del Festival CrazyWorld destinado a visibilizar e impulsar el talento emergente local.

La cita tendrá lugar el jueves 19 de marzo, de 18 a 20 horas en La Casa Azul, y está abierta a jóvenes artistas de cualquier disciplina: artes plásticas, música, danza, teatro, literatura, audiovisual, diseño, moda, gestión cultural y propuestas interdisciplinares.

CrazyWorld Joven nace con la filosofía de que "el talento emergente no solo actúe o exponga, sino que participe activamente en el diseño, conceptualización y gestión del propio festival".

Participación activa

Durante estes segundo encuentro, los participantes podrán presentar sus propias propuestas artísticas, conocer las propuestas de otros y otras jóvenes artistas de Córdoba, compartir experiencias con jóvenes creadores de renombre y artistas ya consolidados, establecer redes de colaboración, definir colectivamente el formato, estructura y contenidos de CrazyWorld Joven y explorar vías de profesionalización y emprendimiento cultural.

Imagen de archivo del Festival Crazy World en Córdoba. / Manuel Murillo

El objetivo de este encuentro es "generar un modelo participativo en el que la creación, la gestión cultural y la puesta en escena formen parte de un mismo proceso colaborativo".

Laa Comisión de Cultura de AJE Córdoba busca impulsar el emprendimiento cultural, la innovación y el desarrollo profesional, reforzando la conexión entre creatividad y oportunidades reales de crecimiento.

Asimismo, desde la organización, destacan que este encuentro supone “un espacio de escucha activa, diálogo intergeneracional y construcción colectiva que permitirá consolidar una plataforma estable para el talento joven dentro del ecosistema cultural cordobés”.

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La inscripción ya está abierta. Las personas interesadas pueden descargar su invitación en: https://www.fourvenues.com/we-are-crazy-world/X68X