El teatro aficionado cordobés demuestra su vitalidad en una edición con éxito de público y variedad de miradas

La 19 Muestra de Teatro Aficionado de Córdoba ha concluido con un balance muy positivo tras reunir sobre el escenario a doce compañías que, a lo largo de la programación, han ofrecido al público una muestra variada de estilos, propuestas y miradas escénicas. La calidad de los montajes y el compromiso de los grupos participantes han sido una de las notas más destacadas de esta edición. Organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, la muestra ha vuelto a poner de manifiesto la vitalidad del teatro aficionado y su capacidad para generar espacios de encuentro cultural y participación ciudadana.

La respuesta del público ha sido excelente, con una notable asistencia y una cálida acogida en cada una de las representaciones. Esta participación, en la mayoría de las funciones con aforo completo, confirma el interés que despierta el teatro aficionado en la ciudad y refuerza el papel de esta cita como uno de los espacios de encuentro más importantes para los grupos teatrales locales y de la provincia.

Las funciones se han desarrollado en el Teatro Avanti de Córdoba (Colegio Salesianos), que durante estos días se ha convertido en punto de reunión para intérpretes, compañías y espectadores que comparten la pasión por las artes escénicas.

Broche final con Aracne Teatro

El cierre de la muestra llegó con la representación de El sueño de una noche de verano, a cargo de la compañía Aracne Teatro, dirigida por Carmen Rey, poniendo el broche final a una programación que ha destacado por su diversidad y nivel artístico.

La compañía Aracne Teatro pone el broche de oro con 'El sueño de una noche de verano'

Además, en la jornada de clausura se procedió a la lectura del manifiesto del #DíaMundialdelTeatro, por parte de la vicepresidenta de Fegtaco, un gesto simbólico que subrayó el valor del teatro como espacio de encuentro, reflexión y expresión cultural.

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Con esta edición, la muestra reafirma su papel como plataforma de visibilidad para el teatro amateur, destacando la dedicación, el esfuerzo y la creatividad de las compañías participantes, así como el apoyo constante del público que ha acompañado cada una de las representaciones.