Arte
Una nueva investigación desvela la verdadera identidad de Banksy
Una investigación de la agencia Reuters señala a Robin Gunningham como posible identidad de Banksy, tras analizar unos murales que aparecieron en Ucrania en 2022 y unos documentos policiales del 2000 en Nueva York
El Periódico
La identidad de Banksy, uno de los mayores enigmas del arte contemporáneo, podría estar más cerca de conocerse. Una investigación de la agencia 'Reuters' apunta de nuevo a Robin Gunningham como el nombre detrás del famoso artista.
El punto de partida fue una serie de murales aparecidos a finales de 2022 en Horenka, una localidad cercana a Bucha, donde las fuerzas rusas habían dejado al menos 300 civiles muertos siete meses antes. Algunos estigos aseguraron haber visto a tres hombres realizar una de las obras. Entre ellos, identificaron al músico Robert Del Naja y al fotógrafo Giles Duley, quien además prestó vehículos al artista para moverse por el país.
En la inverstigación de 'Reuters', las autoridades confirmaron que Del Naja entró en Ucrania acompañado de un tal David Jones. Sin embargo, los periodistas sostienen que este nombre podría ser una nueva identidad adoptada por Gunningham.
El artículo cita unos documentos policiales en Nueva York de 2000, cuando la policía detuvo a Banksy en plena vandalización de una valla publicitaria de Marc Jacobs, sobre un hotel. Entre los papeles, los periodista encontraron una confesión vinculada a una acción atribuida a Banksy aparece firmada con ese mismo nombre.
Los autores de la investigación se dieron cuenta entonces de que el artista se podría haber cambiado legalmente el nombre, de Robin Gunningham a David Jones, y que, por este motivo, su nombre no aparecía entre las personas que entraron en Ucrania en las fechas previas a los murales de 2022.
El abogado del artista, Mark Stephens, asegura a la agencia de noticias que Banksy "no acepta que muchos de los detalles que aparecen en su texto sean correctos", sin dar más detalles y sin confirmar ni desmentir los hallazgos.
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