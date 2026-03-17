Las mujeres protagonizan la programación de los teatros de Córdoba esta semana

La voz de las mujeres toma esta semana los escenarios de Córdoba. El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) ha situado a la mujer en el centro de la programación de los teatros de Córdoba con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a través del ya consolidado ciclo Mujer, que reunirá tres propuestas en el Teatro Góngora. A esta programación se suma, además, una de las grandes citas teatrales del fin de semana, La Barraca, que llegará al Gran Teatro.

Según ha informado el IMAE, el ciclo Mujer volverá a vertebrar parte de la agenda cultural de marzo con tres espectáculos que ponen el foco en grandes historias femeninas desde diferentes lenguajes escénicos, entre el teatro, la música y la ficción dramática.

Inés de Ulloa abre el ciclo Mujer en el Teatro Góngora

La primera cita será Inés de Ulloa, una obra escrita por Sergio Rubio a partir de textos de Zorrilla y Claramonte, que se representará el 19 de marzo en el Teatro Góngora. La propuesta da protagonismo a la mujer por encima del mito de Don Juan, ofreciendo una mirada propia del personaje de Inés y acercando su verdad a un público amplio.

La jornada contará con una doble función, ya que, además de la representación prevista a las 20.00 horas, habrá una sesión matinal a las 11.00 horas destinada a centros de educación secundaria.

Dentro de este mismo ciclo, la cantante y performer Rocío Guzmán presentará el 20 de marzo en el Teatro Góngora su nuevo proyecto discográfico, ETC, cante VOL.1, en el que fusiona la tradición flamenca con la electrónica contemporánea. La propuesta busca abrir nuevos caminos sonoros sin perder el vínculo con las raíces.

El ciclo concluirá el 21 de marzo con Las hermanas de Manolete, dirigida por Alicia Montesquiu, una historia de ficción construida en torno a los personajes reales que rodearon la muerte del torero Manolete en 1947. La obra volverá a situar a figuras femeninas en el eje del relato escénico.

La Barraca llega al Gran Teatro como gran cita del fin de semana

Junto a la programación del ciclo Mujer, el fin de semana cultural en Córdoba tendrá otro de sus platos fuertes con La Barraca, basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez, que podrá verse en el Gran Teatro el viernes 20 de marzo.

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La obra está dirigida por Magüi Mira y adaptada por Marta Torres, y aborda cuestiones de fuerte carga social como la lucha entre razón y violencia, el arraigo a la tierra y las tensiones sociales dentro de una comunidad. Sobre el escenario estarán Daniel Albaladejo, Antonio Hortelano, Jorge Mayor, Antonio Sansano, Patricia Ross, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riba.