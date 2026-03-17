Montilla celebrará el Día de la Poesía con un encuentro abierto a la ciudadanía en homenaje a Juan Eladio Palmis

El Ayuntamiento de Montilla celebrará el próximo sábado, 21 de marzo, a las 12.30 del mediodía, el Día Internacional de la Poesía con un encuentro abierto a la ciudadanía que reunirá en la Plaza de la Rosa a colectivos sociales, alumnado y poetas de distintas generaciones, en una edición marcada por el homenaje al escritor Juan Eladio Palmis Sánchez.

La cita, que alcanza su sexta edición, se ha consolidado como una de las propuestas culturales más participativas del calendario local. Coordinado un año más por Dany Ruz, el encuentro contará con la implicación de colectivos como Futuro Singular, así como con la participación de estudiantes de los institutos de Secundaria de la localidad y de autores de diferentes edades, en una jornada concebida para compartir la creación poética en un espacio abierto

Un poeta vinculado a Montilla

Además, esta edición tendrá un carácter especialmente emotivo al rendir tributo a Juan Eladio Palmis Sánchez, fallecido el pasado 1 de marzo y estrechamente vinculado a Montilla. Su obra Versos a Montilla, publicada en 2017, constituye un reflejo de esa relación con la ciudad, a la que dedicó parte de su producción literaria.

Y es que la trayectoria de Juan Eladio Palmis estuvo marcada por una vocación literaria temprana y constante. Nacido en La Majada, en la Región de Murcia, desarrolló una extensa obra que abarcó la poesía, la novela y el ensayo, con temáticas recurrentes como la mar y los viajes.

En ese sentido, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, Soledad Raya, señaló que “este encuentro se ha convertido en una cita importante dentro de la programación cultural del municipio, en la que la poesía sale a la calle y se comparte con la ciudadanía en un espacio abierto y participativo”. Asimismo, subrayó el recuerdo a Juan Eladio Palmis, “un poeta muy cercano a Montilla, que siempre respondió con generosidad cada vez que se le invitó a participar”.

Por otro lado, el coordinador del evento, Dany Ruz, explicó que esta iniciativa nació en el año 2020 “con el objetivo de llevar la poesía a la calle y dar voz a los futuros poetas, a quienes todavía no saben que lo son”, destacando la acogida que ha tenido en sus diferentes ediciones.

De este modo, el encuentro reunirá a participantes de distintas edades, desde jóvenes estudiantes hasta personas mayores, en una jornada en la que se compartirán poemas de autoría propia y se reservará un espacio especial para recordar al poeta homenajeado.

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Desde el Consistorio se invita a toda la ciudadanía a asistir y participar en este acto cultural que reivindica la poesía como herramienta de expresión y convivencia, reforzando su presencia en el espacio público y fomentando el encuentro intergeneracional en torno a la palabra.