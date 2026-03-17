Marta Sánchez, Chenoa y Las Migas actuarán en el F'Estival de Lucena el 26 de junio

El ciclo artístico F’Estival de Lucena, en su edición 2026, repite el formato de un concierto triple aunando diferentes estilos y atractivos dirigidos a diversos públicos y edades. Organizado desde la delegación municipal de Cultura, el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani concentrará en su escenario el próximo 26 de junio, viernes, a Marta Sánchez, Chenoa y Las Migas.

Concierto triple

El Ayuntamiento de Lucena reedita la fórmula de combinar voces célebres y de sobresaliente proyección de la música española y latina. La venta de entradas comenzará con una promoción especial de 23 euros para las primeras 200 entradas. En una segunda fase, la adquisición de las localidades, de manera anticipada, implicará un coste de 27 euros; y, finalmente, en taquilla, el importe se fija en 30 euros.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lucena, Francisco Jesús Barbancho. / Manuel González

En el contexto contemporáneo, Marta Sánchez conmemora su cuarta década de carrera musical, alargando su estela como icono del pop nacional. Igualmente, en el cartel aparece Chenoa, cantante y compositora, de fama sostenida desde el comienzo de este siglo tras conquistar el éxito en la primera edición de Operación triunfo, además de Las Migas, grupo de importante protagonismo en el panorama internacional, al cosechar un Grammy Latino, justo después de actuar en el último Guitar Fest de Lucena, y enlazar giras y destinos por la geografía mundial.

Vanesa Martín, en el F'estival Lucena

Hasta ahora, el calendario del F’Estival Lucena 2026 ha confirmado fechas para Vanesa Martín, el 12 de junio, en la plaza de toros; la vigésima octava edición del festival carnavalesco Carnavaluc, que tendrá lugar el viernes 10 de julio en el Auditorio, con más de 1.100 entradas agotadas en sólo unos días; y el espectáculo de humor Misión Impro-sible, con la intervención del dúo gaditano Aguilera y Meni, anunciado para el 30 de julio en la plaza de toros.