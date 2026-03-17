El grupo cordobés Medina Azahara lanza el 20 de abril su libro oficial de despedida con más de 250 imágenes inéditas

La despedida de Medina Azahara ya tiene también memoria en papel. La mítica banda cordobesa publicará el próximo 20 de abril el libro oficial Medina Azahara en imágenes. Hasta la última nota, una obra realizada por la fotógrafa Carmen Molina en colaboración directa con el grupo, coincidiendo con la gira de despedidaTodo tiene su fin.

Según ha informado el grupo en una nota de prensa, el volumen propone un recorrido visual por los conciertos de esta gira histórica, tanto sobre el escenario como entre bambalinas, con el objetivo de documentar el tramo final de casi 50 años de trayectoria de una de las formaciones más emblemáticas del rock andaluz.

Un libro con imágenes inéditas de la gira final

La obra reúne más de 250 fotografías inéditas tomadas por Carmen Molina, centradas en la intensidad del directo, la intimidad del backstage y la conexión de la banda con su público en esta etapa definitiva. Además, la publicación incorpora una biografía oficial actualizada, un apartado dedicado a los seguidores y otros contenidos concebidos como testimonio gráfico de esta despedida.

Este recopilatorio se presenta así como una pieza dirigida no solo a los fans de Medina Azahara, sino también a quienes han seguido la evolución de una banda que ha dejado una huella profunda en la música andaluza y española, según detallan los impulsores del libro.

Carmen Molina, una mirada cercana a la historia del grupo

La autora del libro, Carmen Molina, acompaña profesionalmente a la banda desde 2015, aunque su vinculación con el grupo viene de años atrás. La nota recuerda que también es autora de la biografía oficial Medina Azahara. De Córdoba al mundo y de Confesiones de un roquero andaluz, centrada en Manuel Martínez, cantante de la formación.