David Muñoz Mateos presenta su novela sobre un niño salvaje en la Fundación Antonio Gala el jueves 19 de marzo

El escritor David Muñoz Mateos, que formó parte de la décima promoción de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala, presenta su segunda novela, titulada Entre las hojas escondido, este jueves 19 de marzo a las 19.00 horas en la fundación. En este acto de presentación el autor conversará con el historiador Alberto de los Ríos. La entrada es libre hasta completar aforo.

La novela se desarrolla en la sierra de la Culebra, entre Zamora y Portugal, donde el lobo aún aúlla, vive Samuel Carvalho, que fuera antaño un niño salvaje y no termina de encajar del todo en el mundo de los hombres. Entre las hojas escondido aborda el rencuentro entre Samuel y el narrador, quien regresa para reconstruir su historia.

Un retrato fascinante y difícil de asimilar

Lo que comienza como un intento de biografía se transforma en un retrato fascinante y difícil de asimilar: un hombre criado entre la orfandad y el monte, más cercano al mundo de los animales que al de los humanos, cuya vida transcurre en los márgenes del lenguaje, del deseo y de la pertenencia.

La entrada es libre hasta completar aforo

Entre caminatas, charlas y recuerdos dudosos, el narrador indaga en la despoblación rural, los límites de la identidad, la literatura como forma de redención. Samuel que quizá nunca existió.

David Muñoz Mateos nació en Zamora en 1988. Según su biografía, lleva consigo "una filología, un par de másters y un doctorado inacabado en una universidad estadounidense", además de un año en la Fundación Antonio Gala, "tres de librero de viejo en la costa oeste de Irlanda, algunos años más explorando las montañas sanabresas y un curso como profesor de secundaria".

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En 2016 publicó su primera novela, Felipón ; desde 2017 he traducido un buen puñado de libros, y en 2022 obtuvo una beca del ministerio de cultura para la creación literaria. Ahora vive en París, donde se dedica a traducir y a escribir.