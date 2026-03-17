Córdoba se suma al Día Mundial de la Poesía con libros, recitales y actividades en la Biblioteca Grupo Cántico

La poesía volverá a tomar la palabra en Córdoba y en toda Andalucía con una programación especial en torno al 21 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Poesía. La Consejería de Cultura y Deporte ha diseñado una agenda con recitales, talleres, presentaciones de libros, visitas guiadas y exposiciones en las ocho provincias andaluzas, con una destacada presencia de actividades en la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba.

Según ha informado la propia Junta de Andalucía, esta programación se desarrollará en la Red de Bibliotecas de Andalucía, el Centro Andaluz de las Letras (CAL), distintos museos andaluces y la Alhambra de Granada, con el objetivo de fomentar el género poético y acercarlo a nuevos públicos.

La iniciativa se enmarca en una conmemoración que la Unesco instauró en 1999 y que cada año busca reivindicar la vigencia de la poesía como vehículo de expresión artística y de interpretación de la realidad. La Junta recuerda además el peso histórico de Andalucía en este género, con autores fundamentales como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Emilio Prados o Luis Cernuda, todos ellos ligados a la Generación del 27, cuyo centenario empezará a cobrar aún más protagonismo en 2027.

Córdoba pone el foco en Carlos Clementson y Juan Bernier

En el caso de Córdoba, la programación arrancará el 19 de marzo en la Biblioteca Grupo Cántico con la presentación del libro ‘Colores y formas para un poeta. Homenaje a Carlos Clementson’, catálogo de la exposición en la que medio centenar de artistas visuales reinterpretaron la obra del poeta cordobés. La muestra se celebró en septiembre de 2025 en el Teatro Cómico Principal y estuvo comisariada por su hermano, Miguel Clementson.

Cartel con las actividades. / CÓRDOBA

La agenda continuará el 20 de marzo con un encuentro centrado en otro nombre clave de la poesía cordobesa, Juan Antonio Bernier, que leerá textos propios junto a poemas de su tío abuelo Juan Bernier, integrante del histórico Grupo Cántico.

Ya el 21 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía, la biblioteca cordobesa cerrará su programación con la presentación del libro ‘La vieja inquietud del aire’, de Diego Castillo Barco, además de la actividad infantil ‘Para sumergirse en un poema’, a cargo de Nono Granero.

Andalucía multiplica recitales, talleres y exposiciones

Más allá de Córdoba, la programación diseñada por la Consejería de Cultura se extiende por toda la comunidad. En Jaén, la Biblioteca Provincial mantiene hasta el 27 de marzo la exposición ‘Influencia de Apollinaire: Caligramas de los poemarios Luz nítida y Preguntas, de Encarnación Sánchez Arenas’, dedicada a la poesía visual de la autora jiennense.

En Málaga, la Biblioteca Provincial acogerá desde el 19 de marzo un recital del colectivo de escritoras del taller de Diego Tomé, con poemas propios y textos de las Sinsombrero, entre ellas la malagueña María Zambrano. El día 21 se celebrará además un taller familiar inspirado en García Lorca y las greguerías de Ramón Gómez de la Serna.

La Biblioteca Provincial de Almería Francisco Villaespesa ha preparado dos talleres, uno infantil el 20 de marzo y otro para adultos el día 21, este último vinculado también al Día Internacional de los Bosques y centrado en la técnica del grabado en punta seca. En Cádiz, el poeta Miguel Ángel García Argüez impartirá un taller de poesía para adultos el 20 de marzo.

La Biblioteca Provincial de Granada apostará el 21 de marzo por una actividad infantil basada en la creación de poemas-objeto, mientras que la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla acogerá la presentación del sello Ediciones de la Mula, especializado en poesía.

El CAL, museos y la Alhambra refuerzan la celebración

La programación se completa con otras propuestas culturales. El Centro Andaluz de las Letras ha organizado en su sede de Málaga un encuentro con la poeta Bibiana Collado, centrado en la capacidad del lenguaje poético para expresar lo indecible. Además, el CAL pone a disposición del público en su página web un archivo sonoro con más de trescientos poemas leídos, en muchos casos por sus propios autores.

También se suman dos museos andaluces. El Museo Arqueológico de Granada celebrará un recital inspirado en la ciudad de la Alhambra en colaboración con la Asociación GranaDown, coincidiendo además con el Día Mundial del Síndrome Down. Por su parte, el Museo de Málaga ofrecerá una visita guiada sobre la relación entre arte y literatura, con especial atención a José Moreno Villa.

A ello se añade la participación del Patronato de la Alhambra y el Generalife, que se unirá a la efeméride con la lectura de fragmentos de ‘Memoria poética de la Alhambra’, de José Carlos Rosales.

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Con esta programación, la Junta de Andalucía refuerza su apuesta por acercar la poesía a la ciudadanía y por mantener vivo un género con profundas raíces en la comunidad. En Córdoba, la cita volverá a servir para reivindicar el peso de sus autores y para abrir la poesía a lectores de todas las edades.