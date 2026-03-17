Bernardo Miranda y Sigma Project se unen en el 28 Festival de Música Contemporánea de Córdoba con 'Jondo'

El internacional cuarteto de saxofones Sigma Project regresa nuevamente a Córdoba para liderar y clausurar una de las citas más esperadas del 28 Festival de Música Contemporánea: el programa Jondo, cantes imaginarios. El concierto tendrá lugar el sábado 21 de marzo a las 20 horas en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.

Esta nueva propuesta musical de Sigma Project, inspirada en la poética de Federico García Lorca, supone una inmersión en el universo sonoro de Mauricio Sotelo (Premio Nacional de Música 2001), creador del llamado "flamenco espectral". Jondo articula un diálogo entre la escritura musical contemporánea más avanzada y las raíces profundas del cante, ofreciendo una nueva dramaturgia sonora en constante movimiento.

El Duende de Bernardo Miranda y el ímpetu de Konopelski

La gran novedad de esta nueva cita musical es la participación del cantaor cordobés Bernardo Miranda (Fernán Núñez, 1988), quien llega al festival en el momento más dulce de su carrera tras haberse alzado recientemente con el Yunque de Cante Flamenco 2025 en Barcelona, uno de los galardones más codiciados del mundo flamenco. La presencia y voz de Miranda asegura una conexión orgánica y poderosa con la tradición, que se entrelaza con la maestría del violonchelista polaco Mikołaj Konopelski, solista internacional y profesor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid.

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Una experiencia escénica total

Bajo la dirección musical y artística de SIGMA Project (con Andrés Gomis, Ángel Soria, Alberto Chaves y Josetxo Silguero en los diversos saxofones), el Auditorio del Conservatorio Superior de Música “Rafaél Orozco” se transformará durante los 70 minutos del concierto en un espacio de "cantes imaginarios", donde composiciones como Cantes de viento y nieve, Cantes de amor y muerte o Muros de dolor... I cobrarán una nueva dimensión sonora gracias a los sonidos nacidos del saxofón, el violoncello y la voz.