'Al Cielo con ella'
Shakira prepara una sorpresa exclusiva para sus conciertos en España con un estadio propio y desvela cuándo actuará
La colombiana le cuenta a Henar Álvarez cuando actuará en España y lo que se puede esperar de sus conciertos
Kevin Rodríguez
Shakira y España volverán a unir sus caminos muy pronto gracias a la gira 'Las mujeres ya no lloran' con la que la colombiana está recorriendo el mundo. Anoche, 'Al Cielo con ella' ofreció el adelanto de su entrevista que podremos ver muy pronto en La 1 y confirmó sorpresas para sus shows en nuestro país.
Como decimos, la colombiana será la primera invitada de la nueva etapa del programa de Henar Álvarez y anoche en La 2, pudimos ver un adelanto exclusivo de esta entrevista: "¿Cuándo vas a venir a España?", le preguntó sin rodeos la presentadora.
"España está reservado para el final", confirmó Shakira, que correrá su exitoso tour en nuestro país. "He tirado la casa por la ventana porque Live Nation - la promotora de su gira - está preparando un estadio especialmente estos conciertos", confirmó sorprendiendo a la presentadora.
"Se va a llamar estadio Shakira", afirmó la cantante. "Va a ser de otro mundo, una producción que no se ha visto antes en España, pero ya no puedo decir más". Por último, Henar le preguntó por el número de noches que actuará, aunque Shakira solo pudo confirmar que "van a ser más de dos días".
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