MUSEOS
El Prado limita de 30 a 20 personas los grupos de visitantes: "Esta reducción contribuye a la mejor calidad"
Asimismo, de manera progresiva, las visitas colectivas se dirigirán hacia los horarios de menor afluencia: el cambio entra en vigor de forma inmediata
El Museo del Prado quiere que sus visitas colectivas sean de calidad. Y, para ello, tras un tiempo reposando la medida, ha anunciado que el número máximo de personas por grupo se reduce de 30 a 20 desde hoy. Asimismo, la institución también reorganizará progresivamente los horarios para situarlas en franjas con menor afluencia de público. En paralelo, el límite de participantes en las exposiciones temporales se mantiene en 15 (con la posibilidad de revisarse en el futuro), mientras que los grupos educativos conservarán el máximo actual de 30 integrantes.
Con estas decisiones, la pinacoteca busca favorecer una circulación más equilibrada de visitantes tanto en los espacios expositivos como en los distintos horarios de acceso. Las visitas organizadas representan actualmente el 16,62% del total de público del Prado y reúnen cada día a una media de 1.609 personas. “Esta reducción contribuye a la mejor calidad de la visita y además genera un beneficio a los propios integrantes del grupo, a quienes se les puede ofrecer ahora una experiencia más cercana a las obras”, ha asegurado Marina Chinchilla, directora adjunto de la pinacoteca.
El Prado continuará apostando, además, por el sistema de entradas individuales con acceso escalonado en intervalos de 15 minutos. Este modelo, gestionado a través de la plataforma digital “Puerta Digital”, permite a los visitantes elegir previamente el horario de entrada que mejor se ajuste a su planificación.
A estas medidas se suma la incorporación de nuevos recorridos temáticos por la colección permanente, concebidos para ofrecer miradas alternativas sobre las obras del museo y conducir al público por salas y piezas menos transitadas. Entre las propuestas figuran itinerarios como 'El Prado en Femenino', 'Un paseo botánico por el Museo del Prado' o 'Reflejos del Cosmos en el Museo del Prado'.
En el ámbito de la accesibilidad, el museo prevé también incorporar códigos QR en las cartelas de algunas de sus obras principales. Estos permitirán acceder a contenidos explicativos adaptados a lectura fácil, con el propósito de ampliar el acceso a la información para todos los públicos.
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