Cine hecho en Córdoba
Posadas acogerá el rodaje de 'El guardián', un thriller psicológico de Fábula Sur con un reparto andaluz
La productora pretende impulsar el cine de suspense y el thriller psicológico en Andalucía, con una historia centrada en un misterio familiar
La productora cordobesa Fábula Sur Producciones iniciará el próximo mes de junio en el municipio de Posadas el rodaje de El guardián, un thriller psicológico dirigido por Manuel Giráldez. El cortometraje estará protagonizado por Dairon Chale, acompañado por Alonso Chicharro y Alan García, tres jóvenes intérpretes que sostienen el núcleo dramático de la historia.
Sus personajes se mueven en un terreno marcado por el misterio, la tensión constante y un fuerte componente emocional, elementos que serán clave para el desarrollo del relato. Ellos aportarán intensidad, incertidumbre y una evolución dramática que irá desvelando poco a poco los secretos que rodean la trama, convirtiéndose en el principal motor narrativo de la película.
El reparto se completa con José Cumbreras y Esther Casado, cuyas interpretaciones tendrán un papel determinante en la historia. Ambos darán vida a personajes fundamentales dentro del universo familiar en el que se desarrolla la trama, aportando el peso dramático necesario para sostener el trasfondo psicológico del relato. Su presencia será clave para comprender los conflictos que envuelven a la historia y el origen de los acontecimientos que marcan el destino de los protagonistas.
De qué va la historia
El guardián parte de una premisa inquietante: dos jóvenes despiertan en un sótano sin recordar cómo han llegado hasta allí ni nada de su vida anterior. Mientras intentan comprender lo ocurrido y encontrar una salida, descubrirán que la casa en la que se encuentran oculta un oscuro secreto familiar.
Desde el punto de vista técnico, la producción apostará por una puesta en escena centrada en la creación de una atmósfera inquietante y cargada de tensión psicológica. El equipo técnico estará integrado en gran parte por profesionales andaluces, combinando talento emergente con técnicos con experiencia en el ámbito audiovisual.
El rodaje se desarrollará íntegramente en la provincia de Córdoba, con localizaciones principales en Posadas, donde se recreará el universo narrativo de la película.
Con este proyecto, Fábula Sur Producciones refuerza su apuesta por el desarrollo de proyectos audiovisuales vinculados al territorio y por impulsar nuevas propuestas dentro del cine de suspense y el thriller psicológico en el panorama cinematográfico andaluz.
- Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un acueducto romano entre arroyos y cascadas
- Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar
- ¿Llegó el momento de guardar el edredón? Córdoba espera la pronta llegada de la primavera
- Fallece una mujer de 74 años en plena calle en el Sector Sur
- La CHG acometerá obras de mejoras del embalse de Bembézar
- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
- Un cadáver en mitad del campo y sin identificar: la Guardia Civil investiga un extraño hallazgo en Trassierra