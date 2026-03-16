Posadas acogerá el rodaje de 'El guardián', un thriller psicológico de Fábula Sur con un reparto andaluz

La productora cordobesa Fábula Sur Producciones iniciará el próximo mes de junio en el municipio de Posadas el rodaje de El guardián, un thriller psicológico dirigido por Manuel Giráldez. El cortometraje estará protagonizado por Dairon Chale, acompañado por Alonso Chicharro y Alan García, tres jóvenes intérpretes que sostienen el núcleo dramático de la historia.

Sus personajes se mueven en un terreno marcado por el misterio, la tensión constante y un fuerte componente emocional, elementos que serán clave para el desarrollo del relato. Ellos aportarán intensidad, incertidumbre y una evolución dramática que irá desvelando poco a poco los secretos que rodean la trama, convirtiéndose en el principal motor narrativo de la película.

El reparto se completa con José Cumbreras y Esther Casado, cuyas interpretaciones tendrán un papel determinante en la historia. Ambos darán vida a personajes fundamentales dentro del universo familiar en el que se desarrolla la trama, aportando el peso dramático necesario para sostener el trasfondo psicológico del relato. Su presencia será clave para comprender los conflictos que envuelven a la historia y el origen de los acontecimientos que marcan el destino de los protagonistas.

De qué va la historia

El guardián parte de una premisa inquietante: dos jóvenes despiertan en un sótano sin recordar cómo han llegado hasta allí ni nada de su vida anterior. Mientras intentan comprender lo ocurrido y encontrar una salida, descubrirán que la casa en la que se encuentran oculta un oscuro secreto familiar.

El joven actor Alonso Chicharro es otro de los protagonistas de la historia. / CÓRDOBA

Desde el punto de vista técnico, la producción apostará por una puesta en escena centrada en la creación de una atmósfera inquietante y cargada de tensión psicológica. El equipo técnico estará integrado en gran parte por profesionales andaluces, combinando talento emergente con técnicos con experiencia en el ámbito audiovisual.

El rodaje se desarrollará íntegramente en la provincia de Córdoba, con localizaciones principales en Posadas, donde se recreará el universo narrativo de la película.

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Con este proyecto, Fábula Sur Producciones refuerza su apuesta por el desarrollo de proyectos audiovisuales vinculados al territorio y por impulsar nuevas propuestas dentro del cine de suspense y el thriller psicológico en el panorama cinematográfico andaluz.