El pianista Iván Martín dirigirá y actuará con la Orquesta de Córdoba en un viaje por el Clasicismo

La Orquesta de Córdoba ofrecerá dos conciertos con el pianista canario Iván Martín, quien asumirá el doble papel de solista y director invitado en un programa que propone al público un recorrido por una de las etapas más trascendentales de la historia de la música: el Clasicismo.

Las citas tendrán lugar el jueves 19 de marzo, a las 20.00 horas, en el Gran Teatro de Córdoba, y el viernes 20 de marzo, también a las 20.00 horas, en el Teatro Auditorio de El Ejido (Almería), dentro de la Gira Andalucía Sinfónica.

El programa se abrirá con la elegancia de Johann Christian Bach y su Obertura de Amadís de Gaula, estrenada en París en 1779. Basada en la célebre novela española de caballerías, esta partitura marcó el inicio de la madurez creativa del llamado Bach de Londres y ejerció una notable influencia sobre el joven Wolfgang Amadeus Mozart.

Precisamente de Mozart se interpretará el Concierto para piano n.º 13 en do mayor, KV 415, una obra de carácter festivo y brillante instrumentación que refleja uno de los primeros grandes éxitos del compositor salzburgués en Viena.

En la segunda parte, la Orquesta de Córdoba abordará la célebre Obertura de Egmont, op. 84, de Ludwig van Beethoven, una página de gran fuerza expresiva que simboliza la lucha por la libertad. Cerrará el programa el Concierto para piano n.º 1 en do mayor, op. 15, obra en la que Beethoven, aún dentro de la tradición heredada de sus maestros, deja entrever ya la energía, la personalidad y el impulso renovador que transformarían para siempre la historia de la música.

Uno de los pianistas más brillantes de su generación

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Iván Martín está reconocido por la crítica y el público como uno de los pianistas más brillantes de su generación, tanto dentro como fuera de España. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con numerosas orquestas nacionales e internacionales, entre ellas la Orquesta Filarmónica de Londres, la Berliner Konzerthausorchester, la Wiener Kammerorchester, la Orquesta de París, la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, la Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi de Milán, Virtuosos de Praga, la Orquesta Filarmónica de Helsinki, la Polish Chamber Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Monterey (EE. UU.), la Orquesta Sinfónica de São Paulo, la Filarmónica de Montevideo y la Orquesta Sinfónica de Santiago de Chile.

Ha actuado bajo la dirección de maestros como Gerd Albrecht, Christoph König, Elias Grandy, Antoni Ros Marbà y Karel Mark Chichon. Asimismo, ha participado en festivales tan destacados como el New York International Keyboard Festival, el Orford International Music Festival de Canadá y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

Ha ofrecido conciertos en algunas de las salas más prestigiosas del mundo, como el Berliner Konzerthaus, la Berliner Philharmonie, el Wiener Konzerthaus o la Salle Pleyel de París. A su amplia trayectoria artística se suma la grabación de programas de radio y televisión en España, Francia y Estados Unidos. Entre sus proyectos discográficos más recientes figuran dos trabajos de especial relevancia, entre ellos un álbum dedicado a Schubert, Brahms y Bruch junto a Natalia Lomeiko y Yuri Zhislin para el sello Orchid Classics. En la actualidad es director titular de la Orquesta Sinfónica de Burgos.