La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge el recital 'Dios en la Ópera': fecha, horarios y entradas.

La ópera y la espiritualidad se darán la mano en uno de los espacios más emblemáticos de Córdoba. La Mezquita-Catedral acogerá el próximo 20 de marzo el recital “Dios en la Ópera”, una propuesta musical de entrada libre que ofrecerá al público un recorrido por algunas de las páginas más trascendentales del repertorio lírico universal.

Según ha informado el Cabildo Catedral de Córdoba, el concierto está organizado junto a la Fundación Operística de Navarra y se enmarca en el tiempo de Cuaresma, con una selección de fragmentos de ópera que ponen el foco en la dimensión religiosa, humana y emocional de grandes compositores como Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Francesco Cilea y Jules Massenet, informa la organización en una nota de prensa.

La cita comenzará a las 20.00 horas y el acceso se realizará mediante entrada libre hasta completar aforo, un formato que permitirá acercar este recital tanto a amantes de la música clásica como al público general interesado en una propuesta cultural singular dentro de la agenda cuaresmal de la ciudad.

Un viaje musical por la fe, el dolor y la redención

El espectáculo plantea un itinerario sonoro a través de arias, dúos y coros en los que los personajes elevan su mirada a Dios en momentos de dolor, esperanza, sacrificio o redención. El repertorio incluye piezas tan reconocibles como el “Ave María” de Otello, “Vissi d’arte” de Tosca, “Senza Mamma” de Suor Angelica o la célebre “Meditación” de Thaïs.

Cartel del evento. / CÓRDOBA

El tramo final del recital estará marcado por composiciones corales de gran intensidad espiritual, entre ellas el “Miserere” de Il Trovatore y el universal “Va Pensiero” de Nabucco, dos pasajes que conectan con la emoción colectiva y la reflexión interior que busca este concierto.

La interpretación musical correrá a cargo de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, bajo la dirección musical de Clemente Mata, mientras que la dirección artística será asumida por Jaime Martorell.

Solistas y narración para guiar al público

El elenco reunido para esta cita está integrado por la soprano Susanna Wolff, la soprano Camila Oria, el tenor José Moisés Molín y el barítono Alejandro Sánchez, voces que darán forma a un programa concebido para resaltar la vertiente más trascendente del género operístico.

Junto a ellos, Javier Otero de Navascués actuará como narrador, una figura que servirá de hilo conductor para acompañar al público a través del significado espiritual de cada pieza y de su contexto dentro del repertorio.

La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge el recital 'Dios en la Ópera': fecha, horarios y entradas. / CÓRDOBA

El concierto nace además de una colaboración institucional en la que participan la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la Fundación Cultural Herrera Oria y la Fundación Pablo VI, entidades que respaldan una iniciativa que une patrimonio, fe y música en pleno corazón de Córdoba.

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Con este recital, la Mezquita-Catedral de Córdoba volverá a convertirse en escenario de una experiencia cultural y espiritual de primer nivel, en una propuesta que refuerza el papel del monumento como espacio vivo para la música y para el encuentro con el gran patrimonio artístico universal.