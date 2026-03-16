'La Duquesa de Benamejí' regresa a la plaza de toros en agosto con más de 150 artistas del pueblo

La Duquesa de Benamejí vuelve a escena. El Ayuntamiento de Benamejí ha presentado este lunes el cartel oficial de la edición 2026 del macroespectáculo La Duquesa de Benamejí, una de las grandes citas culturales y turísticas del verano en la Subbética cordobesa. La representación, basada en la célebre obra de los hermanos Antonio y Manuel Machado, volverá a convertir la plaza de toros del municipio en un gran escenario al aire libre los próximos 7 y 8 de agosto a las 21:45 horas, con la participación de más de 150 artistas del tejido cultural benamejicense.

La presentación ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benamejí, con la presencia de la alcaldesa Carmen Lara, el concejal de Cultura Gonzalo García, miembros del equipo de gobierno y el director de la obra José Luna, además de representantes de los colectivos culturales implicados en el proyecto.

Como un cartel de cine antiguo

La imagen del cartel evoca el estilo de los antiguos carteles cinematográficos de época, con un claro guiño a la adaptación cinematográfica de la obra realizada en 1949 por Luis Lucia, protagonizada por Amparo Rivelles y Jorge Mistral. La composición sitúa en primer plano a los protagonistas de esta historia de amor entre nobleza y bandolerismo, mientras que en el fondo aparecen escenas de tensión entre bandoleros y fuerzas del orden que remiten al conflicto dramático de la obra. El paisaje de Benamejí completa la escena como telón de fondo, integrando el relato literario con el territorio que inspira este gran espectáculo cultural.

La Duquesa de Benamejí celebró en 2025 su 25 aniversario y fue reconocida en 2024 como Mejor Producto Turístico de la provincia de Córdoba en los premios al Mérito Turístico concedidos por la Diputación de Córdoba, un reconocimiento que destaca su capacidad para transformar el patrimonio histórico y cultural en una experiencia escénica de gran impacto.

El director de la obra, José Luna, explicó que la representación “busca mantener viva la fuerza del texto machadiano y trasladar al público esa España romántica de nobles y bandoleros que tanto inspiró a los autores”. “La Duquesa es teatro, pero también patrimonio inmaterial, música, tradición y danza; un proyecto de memoria colectiva: una historia que el pueblo de Benamejí revive cada año con pasión y mucho talento”, ha destacado.

La representación cuenta con la participación de numerosos colectivos culturales y asociaciones locales, entre ellos AM Teatro y el cuerpo de baile Entrebambalinas, ARH Benamejí Bandolera, Peña Caballista El Galope, Peña Flamenca Cayetano Muriel, Grupo de Folklore Marquesa de Benamejí, Asociación Musical de la Santa Cruz, Grupo Nuestra Navidad, Peña Flamenca El Melón de Benamejí, grupos flamencos y la Asociación Cultural Campanilleros La Aurora.

Entradas a 12 euros con precio de lanzamiento

Las entradas, con un precio general de 12 euros, ya se encuentran a la venta en el Centro La Duquesa de Benamejí y a través de la plataforma donticket.es. Además, hasta el 14 de abril se aplicará un precio especial de lanzamiento de 8 euros.

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La función del 8 de agosto volverá a contar con intérpretes de lengua de signos, habilitándose una zona específica para facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad auditiva.