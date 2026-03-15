Olga Pericet y el flamenco cordobés triunfan en Nueva York

El flamenco vuelve a cruzar el Atlántico con acento cordobés. Olga Pericet fue una de las protagonistas, este sábado, del Tributo a Sabicas, que reunió a tres generaciones de guitarristas: el virtuoso Gerardo Núñez, el ganador de dos Latin Grammy Antonio Rey y el joven talento Álvaro Martinete. Junto a ellos, la reconocida bailaora Olga Pericet. La cordobesa aportó su interpretación audaz y elegante, reinventando el flamenco con ingenio, fuerza e intensidad en un espectáculo que celebra la influencia y el legado de uno de los grandes maestros de la guitarra. Pericet brindó un recuerdo a Carmen Amaya, pareja artística de Sabicas, interpretando algunas de sus piezas emblemáticas, como Embrujo del Fandango o Soleá.

A lo largo del tiempo, la Gran Manzana ha sido un lugar clave para el desarrollo y la proyección internacional de este arte. Por sus escenarios pasaron figuras legendarias como Carmencita, Carmen Amaya, Sabicas, Vicente Escudero, Mario Escudero o Paco de Lucía, artistas que encontraron en Nueva York un público abierto y un entorno creativo que impulsó nuevas formas de expresión flamenca.

Flamenco Festival de Nueva York

Precisamente ese vínculo cultural sirvió de inspiración para esta edición del festival, que se ha celebrado desde el 25 de febrero y que ha finalizado este domingo. Durante esas semanas, más de 180 artistas pertenecientes a 16 compañías han presentado sus propuestas en diferentes escenarios estadounidenses, consolidando al Flamenco Festival como uno de los principales escaparates internacionales del flamenco.

La presencia de Córdoba se plasmó a través de Olga Pericet, una de las bailaoras más reconocidas del panorama flamenco actual. La artista participó en The Town Hall en el espectáculo Tributo a Sabicas, una propuesta que reúne a tres generaciones de guitarristas flamencos para rendir homenaje a uno de los grandes revolucionarios del género.

En este proyecto participaron el maestro Gerardo Núñez, el guitarrista Antonio Rey, ganador de dos Latin Grammy, y el joven talento Álvaro Martinete, quienes revisitaron el legado del mítico Sabicas, artista que protagonizó en este mismo teatro el primer concierto solista de guitarra flamenca de la historia tras su exilio en Estados Unidos en los años cuarenta. La bailaora cordobesa aportó su visión personal del flamenco con una interpretación que combina elegancia, fuerza y creatividad. Durante la actuación, Pericet evocó también la figura de Carmen Amaya, pareja artística de Sabicas, interpretando piezas emblemáticas como Embrujo del Fandango o Soleá.

Elenco de nombres destacados en el flamenco

Junto a los cordobeses Valeriano Paños y Olga Pericet, el cartel del Flamenco Festival Nueva York 2026 ha reunido también este año a algunos de los nombres más destacados del flamenco actual, como Sara Baras, Eva Yerbabuena, Manuel Liñán, Rocío Márquez, Andrés Marín, Ángeles Toledano, Dani de Morón, Gerardo Núñez o Antonio Rey.

En total, el festival ha presentado 40 funciones en 20 espacios culturales repartidos entre Nueva York, Miami, Tampa, Chicago y Boston. Entre los escenarios destacan el New York City Center, Jazz at Lincoln Center, Joe’s Pub, Roulette, el Museo Guggenheim, el Museo Metropolitano o la Biblioteca Pública de Nueva York.

Desde su creación, el Flamenco Festival se ha convertido en una plataforma fundamental para la expansión global del flamenco. A lo largo de su trayectoria ha presentado más de 1.400 espectáculos en 120 ciudades y ha contado con la participación de cerca de 180 artistas.

Con esta nueva edición en Estados Unidos, el festival vuelve a demostrar el alcance internacional del flamenco y el papel protagonista que siguen desempeñando artistas de Córdoba y del resto de Andalucía en la proyección mundial de este patrimonio cultural.