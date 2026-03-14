Emmanuel Carrère y Olivier Assayas retratan la Rusia de Putin en 'El mago del Kremlin'

A partir de la novela homónima del politólogo y escritor Giuliano da Empoli, el también escritor francés Emmanuel Carrère (autor de obras como El adversario, De vidas ajenas, Limónov … y tantas otras excelentes obras literarias) firma junto al director, Olivier Assayas (Finales de agosto, principios de septiembre, Las horas del verano …), un guion que recorre los tiempos de la Rusia de Putin, a través del punto de vista de su más cercano asesor.

De cómo se conocen, cuando Yeltsin estaba en plena decadencia, de cómo convencen al espía del KGB para presidir un país desde el que atemorizará a Occidente, pasando por diferentes sucesos que todos conocemos y que se consiguen poner en escena desde una supuesta ficción.

El relato está construido y vertebrado mediante la conversación/entrevista entre un periodista (interpretado por Jeffrey Wright) y el protagonista que encarna Paul Dano, cuya interpretación consigue dotar a este asesor de la suficiente frialdad como para estar junto a un político capaz de no suspender una barbacoa en su mansión de lujo mientras en un submarino fallece un buen número de marineros compatriotas y, cuando sus madres protestan y les lloran, solo ve prostitutas contratadas para ir en su contra.

Son temas que ya conocemos por las noticias de su tiempo, pero ahora sirven al cineasta para montar una trama bien construida, eso sí, un tanto larga (156 minutos), aunque se sigue con interés gracias, entre otras cosas, a los magníficos trabajos de sus intérpretes, como los citados Dano y Wright, así como a la increíble caracterización que realiza Jude Law de Vladimir Putin; aunque, es una pena que el espectador no tenga la oportunidad de disfrutar el trabajo a nivel vocal al no haberse programado en Córdoba ninguna sesión en v.o.s.e. , únicamente sesiones dobladas que, por supuesto, pueden resultar más cómodas, pero que presentan mermados los trabajos actorales originales.

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La película, a través de un relato con apariencia de ficción, expone cómo se juega en política con la verdad y la mentira, con un protagonismo absoluto del cinismo y la traición (criminal).