Mujica y Pataki, dos miradas poéticas cargadas de "misterior y misticismo" unidas por el Premio Loewe en Córdoba

La sede de la Fundación Antonio Gala en Córdoba ha acogido este viernes el primer acto público de los flamantes ganadores del 38 Premio Internacional de Poesía de la Fundación Loewe, Hugo Mujica por Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras; y Leonor Pataki, ganadora del Premio a la Creación Joven, por Una madeja de estambre. Ambos coincidieron en el antiguo convento del Corpus Christi en un recital de sus poemas en el que se vio el contraste entre dos generaciones y dos maneras de habitar la poesía, unidas por la idea de la literatura como forma de conocimiento.

Para Mujica, el Premio Loewe, que tiene un jurado de casi quince personas ha supuesto recibir "un abrazo de mis colegas, me ha hecho sentirme parte de una comunidad". Aunque es argentino y ha vivido en Estados Unidos, en Francia y en medio mundo, "toda mi obra se publicó en España así que como escritor soy más español que argentino", sentenció, "en cuanto a literatura, este es mi lugar".

El silencio como origen de la poesía

Mujica, que habitó varios años en un monasterio trapense donde descubrió la poesía, "el silencio ocupa un lugar básicamente fundante, yo me dediqué a la pintura y a la plástica hasta los treinta años y después de tres años en silencio, empecé a escribir sin proponérmelo". Se dio cuenta de que "el silencio me permitió saber escuchar y ver que todo es expresión y hay que tomar nota de lo que la vida expresa". Para él, la poesía es una forma de contemplación, "es un ejercicio de mirar sin poseer, de dejar que las cosas estén donde están, una forma que pide mucho de entrega y no de agarrar y traer para uno, sino que es uno el que deja estar ahí y mira".

Hugo Mujica en el patio de la Fundación Gala. / Víctor Castro

Además de poeta, Mujica es sacerdote y aunque en la entrega del premio confesó la "inutilidad" de la poesía en un mundo oscuro como el actual, asegura que no ha perdido la fe en el ser humano, "para nada, aunque tampoco soy ciego a la maldad, somos complejos y hay épocas en las que sale, podríamos decir, lo más luminoso de nosotros, y en otras, lo más oscuro".

En esa oscuridad, la poesía que es tan diversa como el ser humano, "puede ser clara y oscura" aunque él prefiere colocarse "del lado de los que creen que tienen algo que aportar". Cuando escribe, no busca nada, apunta, "no podría no escribir, como no podría no comer, después de haber puesto mi vida en esto". Lo que sí ha dejado atrás es la pintura. O más bien "la pintura me dejó a mí". Su obra, impregnada en Occidente y en Oriente, gracias a su formación y a su experiencia vital por diferentes culturas, pretende aportar "la conciencia de la gloria que es estar vivo y celebrarla". Aunque considera "maleducada" a Leonor por ser tan joven, bromea, coincide con ella "en el misterio que supone la posibilidad de crear, de plasmar la vida a través de la poesía".

Pataki: "Me quedé sin palabras cuando me avisaron"

Leonor Pataki, por su parte, ha asegurado que para ella, "ganar el premio Loewe fue algo muy inesperado, me quedé sin palabras cuando me avisaron porque en un principio yo no me consideraba escritora, todo lo que había escrito hasta ahora eran diarios, algo íntimo y muy personal". Fue su pareja quien la animó a participar. Define su poesía como "gatuna porque hablo mucho de los gatos", pero también es "introspectiva", escribe desde la mirada del gato para lanzar una crítica al homo sapiens, "a nuestra forma de vivir". Emplea al gato "como medio para admirar su forma de vida y para criticar la nuestra como humanos".

Noticias relacionadas

Leonor Pataky, en el patio de la Fundación Gala. / Víctor Castro

Vive en México donde hacer poesía es "un acto suicida, requiere mucha valentía porque no se puede vivir de ello". Lo sabe bien, se mueve en ambientes literarios y asegura que ha visto a muchos escritores quedar desprotegidos. Sus poemas tienen finales brillantes y es gracias a Edgar Allan Poe. "Él decía que para crear un buen poema siempre hay que tener presente el final" y es así como ella lo plantea. Se siente próxima a Mujica porque "ambos somos existenciales e introspectivos, nuestra poesía contiene espiritualidad y misticismo", él desde la celebración y ella desde la crítica. También está atraída por el tema de la muerte y habla de ese momento "no como algo trágico sino como un retorno al origen".