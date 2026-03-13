Cultura
José Mercé cantará a Manuel Alejandro el 14 de noviembre en la plaza de toros de Córdoba
El cantaor jerezano actuará en la Plaza de Toros Los Califas con un espectáculo que revisita en clave flamenca canciones del compositor
José Mercé actuará el próximo 14 de noviembre en la plaza de toros Los Califas de Córdoba, donde presentará su nuevo espectáculo, un homenaje al compositor Manuel Alejandro, una de las figuras más influyentes de la música española. La cita se incorpora a la programación musical del recinto cordobés en el tramo final del año, una agenda que sigue sumando grandes nombres y estilos diversos. Las entradas ya están a la venta en los canales habituales: surentradas.com y El Corte Inglés.
Un tributo flamenco a Manuel Alejandro
Admirador confeso de Manuel Alejandro, José Mercé ha construido este espectáculo a partir de algunas de las canciones más emblemáticas del autor jerezano, reinterpretadas desde distintos palos del flamenco. Sobre el escenario estará acompañado por su cuadro habitual, integrado por dos guitarras flamencas, tres palmeros y percusión flamenca, a los que se sumarán piano acústico y contrabajo, aportando nuevos matices sonoros a un repertorio ampliamente reconocido por el público.
Una de las grandes voces del flamenco contemporáneo
Con 18 discos publicados desde su debut en 1968, José Mercé ha desarrollado una trayectoria en la que ha sabido preservar la raíz del cante al tiempo que abría el flamenco a nuevos públicos. A lo largo de su carrera ha firmado versiones en clave flamenca de autores y artistas como Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, Pop Tops o Joan Manuel Serrat, consolidándose como una figura central de la música española.
Nacido como José Soto Soto, Mercé es bisnieto de Paco Luz y sobrino de Manuel Soto “Sordera”, una de las grandes referencias del flamenco jerezano. Su nombre artístico procede de su paso infantil por la Escolanía de la Basílica de La Merced, en Jerez. Tras iniciarse en escenarios como los Jueves Flamencos de Jerez y el tablao gaditano La Cueva del Pájaro Azul, se trasladó a Madrid con solo 13 años, donde comenzó a abrirse camino profesionalmente.
Su carrera también ha estado ligada al baile y al cine. Formó parte de la compañía de Antonio Gades, participó en Bodas de sangre, de Carlos Saura, colaboró con el Ballet Nacional y obtuvo en 1986 el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.
De Del amanecer al Disco de Diamante
Tras su debut con Cultura jonda 14. Bandera de Andalucía (1968), Mercé fue construyendo una discografía clave con títulos como Verde junco (1983), Caminos reales del cante (1987), Hondas raíces (1991) y Desnudando el alma (1994).
El gran salto a la popularidad llegó en 1998 con Del amanecer, producido por Vicente Amigo, un álbum que marcó un antes y un después en la proyección comercial del flamenco. A ese éxito le siguieron trabajos como Aire (2000), que alcanzó el Doble Platino, y Lío (2002), además de otros títulos como Confí de fuá (2004), Lo que no se da (2006), Grandes éxitos (2007) y Ruido (2010).
En 2010, recibió la Medalla de Andalucía, reconocimiento a una trayectoria que, recientemente, ha sumado además un nuevo hito: la entrega del Disco de Diamante por superar el millón de copias vendidas a lo largo de su carrera, una cifra inédita en un artista flamenco. Con este nuevo espectáculo, José Mercé vuelve a poner de relieve su capacidad para acercar el flamenco al gran público sin renunciar a la hondura ni a la esencia del cante.
