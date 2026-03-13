Daniel Martínez, guitarrista y compositor: "Mucha gente sale del concierto diciendo que quiere viajar a Córdoba"

-Acaba de regresar de Irlanda. ¿Cómo ha sido esta última parte de la gira?

-La verdad es que todo ha ido muy bien. Hemos tenido unas semanas muy intensas. Antes estuvimos en Alemania haciendo 17 ciudades y reuniendo a casi 9.000 personas. Ahora hemos estado en Irlanda y ha sido una experiencia increíble.

-Para quien no conozca el proyecto, ¿cómo nace su compañía y el espectáculo Andalucía?

-Yo terminé el Conservatorio en 2021 y me vine a vivir a Edimburgo. Creé la compañía y empezamos con el primer espectáculo. Después llegó Andalucía, que nace un poco de la añoranza de mi tierra. La compañía es totalmente autoproducida: nosotros mismos gestionamos la gira, los discos, la logística… todo. Somos un equipo pequeño y bastante familiar, pero la verdad es que está funcionando muy bien. Desde que empezamos hemos pasado por 124 ciudades y más de 115.000 personas han visto nuestros espectáculos.

-El espectáculo recorre las ocho provincias andaluzas. ¿Cómo fue ese proceso creativo?

-Fue fascinante. Yo soy guitarrista flamenco, pero siempre he querido componer pensando también en la orquesta, en que el flamenco pueda dialogar con otros formatos. Cada provincia tiene su pieza. Por ejemplo, el espectáculo empieza en Granada con una granaína; después pasamos por Huelva con fandangos… y así con cada territorio. Incluso viajé a algunos sitios para empaparme de su ambiente antes de componer.

Daniel Martínez, compositor y guitarrista. / CÓRDOBA

-¿Y qué ocurre cuando llega el turno de Córdoba dentro del espectáculo?

-Esa fue probablemente la parte más difícil, por la presión. Córdoba tiene una historia cultural enorme y es una de las cunas del flamenco. Yo quería reflejar también esa influencia árabe, toda esa mezcla cultural que tiene la ciudad. Pensaba mucho en todo lo que he vivido allí: tocar en los Patios, en los tablaos, formarme con maestros increíbles… y cómo llevar todo eso a la música.

-¿Cómo reacciona el público internacional cuando escucha esa parte dedicada a Córdoba?

-Curiosamente, es una de las piezas que más gusta. Después de los conciertos, solemos hablar con el público y mucha gente me dice que, después de escuchar esa música, siente ganas de viajar a Córdoba. Para mí, como cordobés, eso es un orgullo enorme.

-Uno de los momentos más especiales de la gira fue el concierto del Día de Andalucía en Dublín.

-Sí, fue un momento mágico. Actuamos el 28 de febrero en la Saint Patrick’s Cathedral ante unas 800 personas y alguien del público nos dio una bandera de Andalucía para subirla al escenario. Había un ambiente andaluz en Dublín que no era normal. Fue uno de esos momentos que sé que voy a recordar toda la vida.

-Además, ocurrió algo muy simbólico antes del concierto ¿no?

-Sí, fue muy curioso. Mi maestro durante los últimos años en el conservatorio fue el guitarrista cordobés Paco Serrano, que para mí es una referencia absoluta. Y ese mismo día estaba de visita en la catedral con sus hijos.Yo ya sabía que era un día especial, pero verlo allí fue muy emocionante. Para mí fue un antes y un después en mi formación como guitarrista.

-Mirando al futuro, ¿cuál es su gran objetivo con este proyecto?

Noticias relacionadas

-Uno de mis sueños es llevar Andalucía al Gran Teatro de Córdoba. Hemos pasado por muchos países y más de 115.000 personas han visto el espectáculo, y me encantaría poder presentarlo en mi ciudad. Mientras tanto seguimos trabajando en nuevas giras por otros países y también en un nuevo disco, más personal, en el que estoy centrado ahora mismo. Ojalá tenga al menos la mitad del cariño que está recibiendo Andalucía.