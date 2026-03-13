'Descubre la Danza' vuelve con dos espectáculos para dar a conocer esta disciplina a más de 1.200 escolares

La concejala de Educación, Narci Ruiz, y el delegado de Desarrollo Educativo de la Junta en Córdoba, Diego Copé, y la directora del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, Lucía Luque, inauguraron el jueves el ciclo Descubre la Danza, un programa que pretende una vez más "acercar la danza al alumnado escolar de Córdoba y dar a conocer las cuatro especialidades que se imparten en el conservatorio: danza clásica, danza española, danza contemporánea y baile flamenco".

Este año, 25 centros escolares con un total de 1.252 alumnos de Primaria y 91 profesores, asisten a un espectáculo programado para dos días, ayer jueves y este viernes, y que está diseñado para transmitir los valores y posibilidades que ofrece la danza. La propuesta se desarrolla a través de una presentación teatralizada guiada por una antigua alumna del centro, titulada en Arte Dramático y Danza Contemporánea, que acompañará a los niños en el descubrimiento de las distintas especialidades, la música, la indumentaria y los matices de este arte.

Presentación del ciclo 'Descubre la danza'. / CÓRDOBA

Otro objetivo del programa es que el profesorado de Primaria conozca de cerca el carácter de estas enseñanzas, para que después pueda trasladar esos valores al aula.

En la presentación, insistieron en que "la danza es una disciplina abierta a todo el mundo" y desde el Conservatorio animaron a los varones a probar y a inscribirse en estas enseñanzas artísticas, que no son solo cosa de chicas. "Hacemos un llamamiento a romper estereotipos, en nuestras aulas se trabaja el cuerpo, la mente, la disciplina, la fortaleza y los valores, y es una formación válida para cualquier persona, con independencia de su género", sentenció la directora, que recordó una vez más, la escasa presencia masculina.

Una herramienta "de formación integral"

La concejala de Educación reiteró el compromiso del Ayuntamiento con esta iniciativa, con la que colaboran desde hace décadas, y subrayó que la danza "no es solo una disciplina artística, sino una herramienta de formación integral que fomenta la expresión, la comunicación, la disciplina, el esfuerzo, el compañerismo y la educación en valores, además de formar parte del patrimonio cultural andaluz".

Desde que se puso en marcha el programa, más de 40.000 escolares han pasado por esta actividad, consolidándola como una vía para acercar la danza a futuras generaciones de espectadores, practicantes y estudiantes.

Por su parte, Diego Copé agradeció la labor del Ayuntamiento, del equipo docente y del alumnado del centro, y anunció "una inversión de 100.000 euros en el Conservatorio Luis del Río para la mejora de los suelos, una actuación que responde a una demanda del centro y de las familias y que se hará realidad el próximo curso".