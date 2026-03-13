Córdoba estrena 'Macbeth' con ovación y lleno en el Gran Teatro

El Gran Teatro de Córdoba ha asistido este viernes al estreno de la ópera Macbeth de Verdi en una coproducción del IMAE y el Teatro Villamarta de Jerez que llenó la sala hasta la bandera y culminó con el público en pie.

El montaje operístico, inspirado en la obra de William Shakespeare del mismo nombre, explora la ambición como forma de perdición y autodestrucción. El barítono Javier Franco y la soprano Carmen Solís, que debuta en este papel, han sido los encargados de dar vida a Macbethy y lady Macbeth, dos personas unidas por el mismo propósito, el afán desmesurado de poder, que acaba por aniquilarlos.

Con un equipo técnico de alto nivel, la propuesta operística ha contado una vez más con los músicos de la Orquesta de Córdoba para hacer brillar la partitura de Verdi y con las voces del Coro de Ópera de Córdoba, que en esta ocasión asumen el papel del tercer protagonista de la obra, aportando un abanico de matices tanto sonoros como visuales.

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Este domingo, el Gran Teatro volverá a subir el telón para asistir a la segunda y última representación del montaje.