Cultura en Córdoba
Córdoba estrena 'Macbeth' con ovación y lleno en el Gran Teatro
El IMAE presenta la ópera de Verdi encarnada por Javier Franco y Carmen Solís, la Orquesta de Córdoba y las voces del Coro de Ópera de Córdoba
El Gran Teatro de Córdoba ha asistido este viernes al estreno de la ópera Macbeth de Verdi en una coproducción del IMAE y el Teatro Villamarta de Jerez que llenó la sala hasta la bandera y culminó con el público en pie.
El montaje operístico, inspirado en la obra de William Shakespeare del mismo nombre, explora la ambición como forma de perdición y autodestrucción. El barítono Javier Franco y la soprano Carmen Solís, que debuta en este papel, han sido los encargados de dar vida a Macbethy y lady Macbeth, dos personas unidas por el mismo propósito, el afán desmesurado de poder, que acaba por aniquilarlos.
Con un equipo técnico de alto nivel, la propuesta operística ha contado una vez más con los músicos de la Orquesta de Córdoba para hacer brillar la partitura de Verdi y con las voces del Coro de Ópera de Córdoba, que en esta ocasión asumen el papel del tercer protagonista de la obra, aportando un abanico de matices tanto sonoros como visuales.
Este domingo, el Gran Teatro volverá a subir el telón para asistir a la segunda y última representación del montaje.
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
- Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
- El Ayuntamiento de Córdoba construirá una pasarela peatonal para conectar Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el Parque Figueroa
- La cadena francesa Kiabi y la alemana New Yorker abrirán en el centro comercial La Sierra de Córdoba, ocupando el local de Zara
- La diseñadora cordobesa Juana Martín presenta en Madrid su nueva colección flamenca: 'Herencia'
- Si se mantiene el conflicto, los bancos tendrán que endurecer las condiciones para conceder hipotecas
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido