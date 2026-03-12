Un tablao en Córdoba por las Enseñanzas Escénicas: "El duende no sale solo, hay mucho esfuerzo detrás"

Si han pasado estos días por el Bulevar Gran Capitán de Córdoba, habrán visto un tablao en el que de vez en cuando hay artistas. Aunque sus voces, sus instrumentos o su interpretación les llame la atención, todos los que están subiendo al escenario estos días son estudiantes de los conservatorios, que se han sumado de forma voluntaria a una iniciativa de CCOO que pretende visibilizar el trabajo de los artistas que no se ve y reivindicar mejoras en su formación.

Este jueves, era día de flamenco y en las tablas han cantado tres alumnos del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, Desiré García, Cristina Pedrosa y Francisco Gómez El Calabrés, acompañados por tres compañeros guitarristas: José Ángel Butler, Rafael Rubio y José María Rodríguez. Aunque a todos les mueve su juventud y su vocación artística, pasar por el conservatorio les aporta una formación que les hace más conscientes sobre su futuro. "Yo empecé con Rafael Trenas dando clases de cante, me gustaban los fandangos, y el flamenco me atrapó", explica El Calabrés, "pero quería mejorar, la transmisión oral del cante es importante, pero también lo es la académica porque aprendes la teoría clásica y eso te da mucha base".

Desiré García, alumna de primer curso, en un momento de su actuación en el Bulevar Gran Capitán. / AJ González

El problema de la cotización

Desiré García es técnico de farmacia, pero cuando se puso a trabajar se dio cuenta de que eso no era lo suyo y lo dejó todo para preparar las pruebas del Conservatorio. Ahora está en primero, moldeando su voz para dedicarse al cante profesionalmente. "Para entrar, tienes que hacer varios exámenes, un análisis de una pieza clásica, una audición de un palo flamenco donde hay que identificar el palo, el tipo, el artista, y también un acompañamiento de baile, que es algo que yo no había hecho nunca", comenta con una sonrisa que revela su entusiasmo. Todos han pasado ya por algún escenario y saben que la precariedad en los contratos es algo más que habitual. "El problema es que los artistas, si se descuidan, llegan a mayores y no han cotizado nada o muy poco", señala El Calabrés, "eso hay que cambiarlo". El Conservatorio y su tutor, David Pino, con el que están encantados, les aporta "disciplina, profesionalidad, técnica vocal y un grupo de compañeros que ya son como de la familia".

Muchas asignaturas, teoría y práctica

Inmaculada Morales es jefa del Departamento de Flamenco del Conservatorio Rafael Orozco y confirma que el flamenco es una especialidad "muy dura, que exige muchas horas de ensayo porque el duende no sale solo, hay mucho esfuerzo detrás". Para empezar, la especialidad de cante y guitarra tiene muchas asignaturas "porque hay que cubrir tres vertientes, no solo la de solista sino las de acompañamiento al baile y al cante", comenta, "tienen que aprender a cantar y a tocar para orquesta flamenca, ensemble y música de cámara... no solo hacen flamenco tradicional sino que necesitan conocimientos de música clásica para interpretar el flamenco en todas sus formas". La teoría va por un lado y la práctica diaria por otro, de dos a tres horas diarias.

Público asistente a las actuaciones flamencas en el Bulevar Gran Capitán. / AJ González

El delegado de Enseñanza de CCOO, Manuel Luna, explica que estas jornadas, que se prolongarán hasta el mes de abril con alumnos de todos los Conservatorios de Música, de la Escuela de Arte Dramático y del Conservatorio de Danza, buscan visibilizar las carencias del sistema educativo. En el caso del flamenco, "es necesario que la especialidad de cante y guitarra flamenca empiece en los conservatorios de Básica y Profesional, porque ahora solo está en el Superior y los chavales tienen que poder formarse desde pequeños".

También reclaman una normativa específica que regule estas enseñanzas. "En Andalucía, no hay un proyecto para las artes escénicas, lo que hace que sean las hermanas pobres del sistema educativo", explica, "se trata de grados universitarios, pero los centros no están vinculados a la Universidad de Córdoba y están dentro de Secundaria". Por eso, consideran que ha llegado el momento de dar un salto de calidad y dignificarlas desde dentro. "Necesitamos una normativa acorde a una enseñanza superior, que tendrá efectos en las becas de los alumnos, el funcionamiento, las instalaciones, el personal, la autonomía de los centros y los recursos económicos de que disponen". Al alumnado, le permitiría "poder hacer un Erasmus como hacen las universidades o acceder a programas de máster que ahora no existen en las universidades públicas".