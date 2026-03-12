El Palacio de la Merced exhibe 200 obras de acuarela de 786 artistas de 66 países hasta el 31 de marzo

El Patio Barroco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge desde hoy y hasta el 31 de marzo, una exposición con la que culmina el cuarto Festival Internacional de Acuarela, promovido por la institución provincial. La muestra recoge las 200 obras seleccionadas en una edición que ha registrado un nuevo récord de participantes con 786 artistas de 66 países, “lo que demuestra el enorme interés que despierta el festival y su creciente proyección nacional e internacional”.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien ha destacado que este evento “reúne durante varios días a artistas, profesionales y amantes de la acuarela en torno a exposiciones, demostraciones, concursos, actividades y encuentros que convierten a la provincia en un punto de referencia para esta disciplina”. Una exposición, ha afirmado, que “destaca por su calidad artística y por la amplitud de propuestas que reúne, reflejo del excelente momento que vive la acuarela contemporánea”. Un hito que Fuentes ha evidenciado teniendo en cuenta que “la acuarela ha sido considerada por muchos clásicos del arte europeo como la técnica pictórica más libre, pero también una de las más exigentes, porque apenas permite rectificaciones”.

Presentación del cuarto festival de acuarela en Diputación. / Víctor Castro

Para el máximo responsable de la Diputación, la exposición merece una especial atención “por la diversidad tanto en formas y lenguajes visuales como también la amplitud temática de las obras presentadas que van desde el paisaje natural hasta el paisaje patrimonial, desde el retrato al bodegón y desde escenas abiertas a otras más íntimas o incluso con un trasfondo social, lo que demuestra la versatilidad de la acuarela”.

Abierto a la provincia

Fuentes ha agradecido a la Asociación de Acuarela Andaluza y de la empresa cordobesa Arte 21, “cuya colaboración y trabajo hacen posible que este festival continúe creciendo y consolidándose”. Además, ha hecho hincapié en el festival “se abre a la provincia, como ocurre este año con el rally de acuarela en Priego de Córdoba o demostraciones en Montilla, además de otras actividades que conectan arte y patrimonio, en espacios emblemáticos de Córdoba como el Palacio de la Merced, el Alcázar de los Reyes Cristianos o Caballerizas Reales, así como la exposición de artistas internacionales en la sala Galatea de la Casa Góngora”.

Finalmente, el delegado de Cultura, Gabriel Duque, ha destacado el crecimiento de un festival “que ha sabido labrarse un hueco en el calendario internacional por la seriedad de su planteamiento y por la calidad de las propuestas que, en estas cuatro ediciones, han demostrado que la pintura en acuarela no solo está más viva que nunca, sino que sus creadores están presentando obras al más alto nivel”