Cultura en Córdoba
Medina Azahara ofrecerá un segundo concierto en la Axerquía tras agotar todas las localidades de su fin de gira
El grupo cordobés Medina Azahara, en su gira de despedida, ha anunciado un concierto más en Córdoba para el 16 de octubre, tras la gran demanda de entradas para su último espectáculo
La banda de rock andaluz cordobesa Medina Azahara ha anunciado una segunda fecha para otro concierto antes de su despedida de los escenarios. Tras agotar las entradas para el último concierto de fin de gira, previsto el próximo 17 de octubre en el Teatro de la Axerquía de Córdoba, el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) ha hecho pública en su página web una segunda fecha para otro concierto en la que dar cabida a los seguidores del mítico grupo.
Medina Azahara no parece dispuesta a que haya quien se pierda su despedida, por lo que ya han salido a la venta las entradas para el nuevo concierto al precio de entre 30 y 45 euros. La cita, que lleva el nombre de Hasta siempre Córdoba, tendrá lugar el día de antes, el 16 de octubre, también en el Teatro de la Axerquía. Será el penúltimo concierto. Como en el último, prometen hacer un repaso cargado de emoción y de historia a su carrera con un concierto inolvidable que pondrá broche de oro a su trayectoria.
La banda cordobesa Medina Azahara celebrará en su ciudad un concierto cargado de simbolismo dentro de su gira de despedida, con la que pone fin a más de cuatro décadas de trayectoria musical.
Una banda muy vinculada a Córdoba
La expectación generada en torno a estas dos citas confirma el enorme vínculo que Medina Azahara mantiene con su tierra y con varias generaciones de seguidores que han acompañado a la formación a lo largo de los años.
La despedida en Córdoba adquiere así un carácter especialmente emotivo, al tratarse del escenario en el que el público podrá rendir homenaje a una de las bandas más representativas del rock andaluz, en un ambiente que se prevé cargado de nostalgia, reconocimiento y celebración.
