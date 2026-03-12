El Festival de Música Contemporánea de Córdoba ofrecerá cinco conciertos con el flamenco como protagonista

El 28 Festival de Música Contemporánea de Córdoba dará comienzo este jueves en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, dedicado este año a la relación del flamenco y la música contemporánea. Organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, el programa incluye cinco conciertos, todos ellos a las 20 horas, que abordarán este tema, ofreciendo una muestra de lo que se viene haciendo, con un monográfico sobre el compositor Mauricio Sotelo como colofón. Dirigido por Juan de Dios García Aguilera, el ciclo se prolongará hasta el 21 de marzo.

El grupo de cámara Atlántida Chamber Orchestra abrirá el festival este jueves con el concierto titulado La inspiración en Falla y el flamenco, un viaje a través de la memoria musical más folklórica y su actualización estética que discurrirá de la mano de compositores contemporáneos. El espectador recibirá en cada obra una reflexión sobre cómo el legado cultural español resuena en compositores de distintas generaciones.

Atlántida Chamber Orchestra. / CÓRDOBA

Además, este fin de semana, habrá dos conciertos, el primero este viernes a cargo del dúo de violines formado por Manuel Guillén y Lorenzo Triviño con el título Un viaje con dos violines por la Península Ibérica. Los intérpretes estrenarán obras de diez autores, en concreto, de Eneko Vadillo, David Jonhstone, Luis Barroso, Miquel Ortega, Carlos Perón, Sebastián Mariné, Juan Durán, Víctor Rebulllida, Salvador Brotons (estrenos absolutos) y José Zárate (estreno en España). El Dúo Lisus de saxofones con danza subirá al escenario este sábado 14 con Alegoría flamenca, en la que buscan dar a conocer la influencia que el cante jondo y el flamenco ejercen en la música actual, con una lectura artística desde la música, el cuerpo y el espacio escénico. El proyecto se enriquece con la visión de la danza contemporánea de Helena Martos, que dialoga con el sonido desde una corporeidad expandida.

Jueves 19 y sábado 21

La semana próxima, habrá otras dos citas. El jueves 19, el Trío Arbós de cámara ofrecerá un recital titulado ¿Flamenco? Una mirada al flamenco desde la música actual mientras que el sábado 21, Sigma Proyect, un cuarteto de saxofones con cante flamenco, interpretarán un monográfico del compositor Mauricio Sotelo bautizado como Jondo, cantes imaginarios. La entrada será libre hasta completar aforo.

Según la organización del ciclo, una de las tendencias más notables de la música clásica contemporánea es la de "buscar la inspiración en otras tradiciones culturales y otras músicas". En esa búsqueda, los músicos fusionan elementos, toman recursos de distintos lugares, se imitan hasta conformar géneros como el jaza, el tango o el fado. En España, receptora de una música tradicional única, los compositores del siglo XXI han bebido del flamenco como fuente de inspiración. Oralidad, inmediatez, sobriedad, improvisación, un regusto por la variación y la elaboración mínima combinadas con un expresionismo resaltado y con giros modales persistentes, son características de esta música.