Federico Rodríguez Ardila invita a redescubrir Córdoba a través de 21 obras en la exposición 'Una mirada a Córdoba'

Una mirada a Córdoba es la primera exposición individual de Federico Rodríguez Ardila. A través de una selección de 21 obras, todas en la técnica de la acuarela excepto un óleo, el autor invita al público a redescubrir la luz, los colores y los rincones más emblemáticos de Córdoba, desde la mirada personal y romántica del artista.

Federico Rodríguez Ardila es abogado de profesión, habiendo compatibilizado su pasión por el arte con sus obligaciones profesionales durante toda su vida, siendo en los últimos años cuando le está pudiendo dedicar más tiempo a su faceta artística.

Federico Rodríguez Ardila, pintor y abogado, en la exposición. / CÓRDOBA

Perteneciente a la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, ha participado en múltiples exposiciones colectivas. La pintura de Federico Rodríguez es arte figurativo, en el que se intentan reflejar los rincones y paisajes con detalle y con fidelidad, pero dejando ver el trazo del pincel y huyendo del realismo fotográfico.

La exposición se puede visitar hasta el día 1 de abril en la sala de exposiciones del Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba, en la calle Morería, 5 de Córdoba. La exposición se puede visitar de lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 17 horas a 19.30 horas y viernes, de 9 a 14 horas (fines de semana y festivos cerrado).