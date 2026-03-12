Macbeth, ‘Reveladas 2026’ y Las Chuches, un trío de propuestas ecléctico para la agenda de Córdoba este fin de semana

La agenda de ocio y cultura de Córdoba para este fin de semana llega con un crisol de eventos que combinan teatro, música y ópera para todos los gustos. Entre las citas destacadas está la representación de la ópera Macbeth en el Gran Teatro, con dirección musical de Salvador Vázquez y escénica de José Luis Castro. Los amantes del teatro aficionado también tienen cita en Avanti, con la última función de la 19ª Muestra Qurtuba, que cierra la programación de este año con otro clásico de Shakespeare, ‘El sueño de una noche de verano’, y varias sesiones familiares y de humor para el domingo.

La música en vivo no se queda atrás: Las Chuches regresan a los escenarios con su ‘Tour Caramelos 2026’ en la Sala M100, mientras que Tito Ramírez y Miguel Cabrera presentan sus nuevas propuestas en Sala Ambigú y Sala Impala.

Y en la provincia, cita con las Jornadas Medievales de Recreación Histórica en el Castillo de Almodóvar, y con las Jornadas de Orquideoflora en Hornachuelos.

Macbeth, ópera en el Gran Teatro

Este fin de semana llega la función estrella de la programación del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) para este mes de marzo: la ópera Macbeth. La obra, que se representa el viernes 13 y domingo 15 de marzo con dos únicas funciones, supone una oportunidad única para vivir este texto basado en la obra homónima de William Shakespeare, con libreto de Francesco María Piave y con material adicional de Andrea Maffei. La dirección musical corre a cargo del maestro Salvador Vázquez y la dirección de escena está dirigida por José Luis Castro y la directora de reposición escénica, tras el fallecimiento del director, es Carmen Guerra.

Reveladas 2026

El espacio sociocultural Luciana Centeno se convertirá de nuevo este sábado 14 de marzo en escenario de las jornadas Reveladas 2026. Bajo la premisa de la música como lenguaje universal, la cita se consolida como un espacio donde visibilizar la contribución femenina a la historia, apostando por un encuentro donde el legado de las mayores y la energía de la juventud caminen de la mano.

La tercera edición de 'Reveladas 2026' tendrá lugar el sábado 14 de marzo. / CÓRDOBA

Las Chuches en la Sala M100

El mítico dúo cordobés formado por Marina y Melody vuelve a casa con un concierto este viernes en la Sala M100, donde presentará su ‘Tour Caramelos 2026’ con el que regresan a los escenarios, tras varios años sin grabar, reafirmando su identidad y s u espíritu festivo en una nueva etapa que mantiene intacto su sello inconfundible.

Más conciertos en Córdoba

Dos citas musicales más en la agenda de las salas de la capital para este fin de semana. El sábado, la Sala Ambigú, recibe a Tito Ramírez, que presenta ‘Mentiras’, adelanto de su tercer disco grabado junto a Los Verdaderos Reales.

El mismo día, en la Sala Impala, concierto de Miguel Cabrera y su tour ‘Yo nunca voy a fallarte’, que consolida su propuesta de pop flamenco romántico, destaca por una puesta en escena íntima y elegante donde el artista interpreta sus éxitos más conocidos junto a nuevas composiciones cargadas de sentimiento y cercanía, ofreciendo una experiencia única que ya ha recorrido escenarios emblemáticos de la geografía nacional.

Cita con la historia en Almodóvar

Una de las fortalezas más impresionantes de la provincia celebra este fin de semana sus Jornadas Medievales de Recreación Histórica en una oportunidad única para vivir una experiencia inmersiva. El Castillo de Almodóvar del Río abrirá sus puertas el 14 y 15 de marzo con una programación especial con la que proponen “un fascinante viaje al pasado”.

Este viaje en el tiempo llevará a los visitantes al periodo comprendido entre los años 1350 y 1360 del siglo XIV, con el eje central de las rebeliones entre Pedro I ‘El Cruel’ y Enrique II de Castilla por la posesión del Castillo de Almodóvar. Entre las actividades que se pueden disfrutar durante el fin de semana están la cetrería, conciertos de música, asaltos al castillo, bailes medievales, recreación de batallas y catas de bebidas medievales, entre otros.

Teatro Aficionado en Avanti

La 19ª Muestra Qurtuba de Teatro Aficionado, organizada por la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Córdoba (Fegtato), cierra su cartel este fin de semana tras poner sobre el escenario doce representaciones. El viernes 13 de marzo, el público podrá disfrutar de Póker de damas, de Charo Flores, con Al-Teqoa Teatro, mientras que la clausura llegará el sábado 14 de marzo con El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, en versión de Aracne Teatro, dirigida por Carmen Rey Torreras.

Dos citas más en Teatro Avanti

El espacio teatral de Avanti programa este domingo otras dos funciones. A las 12.00 horas, cita para el público familiar con Animalarium, de la Compañía Bananica. Y por la tarde, a las 18.00 horas, sesión de humor con Jesús Piña y su show ‘Sin lengua en los pelos’.

Boronia inaudita

La librería La Inaudita acoge desde este jueves la exposición 'Boronía inaudita', en la que se rinde homenaje a la publicación homónima. La revista Boronía fue una de las publicaciones culturales imposibles que salieron a la luz en los años 80. Después de veinte años, volvió con fuerza en 2009 y, tras su duodécimo y último número en 2014, lleva años recibiendo ánimos y aliento para volver en una tercera etapa.

De los más de 300 artistas que participaron en los doce números publicados de Boronía, sólo siete repiten en las paredes de La Inaudita: Alberto García-Álix, Diego García, Gabriela Núñez García, Juanclemente, Marta Jódar, Miguel Gómez Losada y Pedro Peinado. El resto son creadores de todas las edades, estilos y procedencias que han reinterpretado, sacudido y salpicado la memoria que dejó esta publicación: Gènèh, José Manuel Belmonte, Luis Cabrera, María Lin, Marisa Campoy, Miguel Abelton, Paco Fuentes, Paloma García, Roma8, Rosa de Gabriel y Rosmarybook.

La muestra permanecerá hasta el 11 de abril en calle Rodríguez Marín, 20.

Cartel de Boronía Inaudita / CÓRDOBA

Jesús Bienvenido en el Teatro El Brillante

Cita para los carnavaleros este domingo en el Teatro El Brillante, que recibe a la comparsa de Jesús Bienvenido quien, tras conquistar el Primer Premio del COAC 2025 con Las Ratas, regresa al escenario con su nueva creación: DSAS3, una comparsa que vuelve a poner en valor la fuerza poética, la crítica afilada y la musicalidad inconfundible del autor gaditano.

Antes, el sábado, en el mismo escenario, la artista cordobesa Karán presenta su nuevo sencillo ‘Empiezo de nuevo’, un adelanto de su álbum debut ‘Tu sombra’.

El secreto de las orquídeas de Hornachuelos

Del 13 al 15 de marzo, la Sierra de Hornachuelos acoge las Jornadas de Orquideoflora, pensadas para amantes de la botánica y la fotografía. Estas incluyen ponencias de iniciación a las orquídeas, salidas guiadas por expertos y cursos prácticos de fotografía y talleres de identificación de especies. Una oportunidad para descubrir uno de los tesoros escondidos de la sierra cordobesa.

Festival de Música Contemporánea

El XXVIII Festival de Música Contemporánea de Córdoba se celebra del 12 al 21 de marzo en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, dedicado a explorar la relación entre el flamenco y la música contemporánea a través de la programación de cinco conciertos.

Este viernes, el dúo de violines formado por Manuel Guillén y Lorenzo Triviño interpreta ‘Un viaje con dos violines por la Península Ibérica’. Y el sábado, Dúo Lisus –dúo de saxofones con danza-, presenta ‘Alegoría flamenca’. A las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Conciertos de invierno

La Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba continúa con la programación de su Ciclo de Conciertos de Invierno, cercando grandes obras de autores como Vivaldi o Pergolesi a todos los barrios. El viernes, a las 21.00 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación. Y el sábado, a las 20.00 horas, Concierto Extraordinario de Cuaresma “Lo Divino y lo Sagrado” en la Mezquita-Catedral.

Trasteando con la guitarra

Recital de guitarra flamenca este domingo en el Centro de Flamenco Fosforito con Melchor Juan. A las 12.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía

Montalbán celebra su gran cita con el vino de tinaja, la gastronomía y la tradición del 13 al 15 de marzo en el Recinto Ferial y el Llano del Calvario. La cita reúne a algunas de las principales bodegas y lagares de la D.O.P. Montilla-Moriles, bares y restaurantes locales, así como empresas gastronómicas. La programación incluye catas comentadas, degustaciones, música en directo y un amplio abanico de actividades diseñadas para disfrutar del vino, del producto local y del alma de nuestra tierra.