Cultura en Córdoba
Las Chuches aplazan el concierto previsto para este viernes en la sala M100 de Córdoba
La organización no ha informado de los motivos del aplazamiento
La sala M100 de Córdoba ha informado del aplazamiento del concierto de Las Chuches que estaba previsto para este viernes 13 de marzo por motivos que de momento no han trascendido. Las hijas de El Tomate tenían previsto regresar a los escenarios después de dos décadas.
El grupo cordobés no podrá reencontrarse este viernes con su público en una cita muy esperada en su ciudad. El recital estaba anunciado como una de las paradas del Tour Caramelos 2026, la gira con la que la formación había planteado su vuelta a los escenarios en una nueva etapa.
La actuación tenía además un marcado valor simbólico, ya que suponía el regreso a casa de una formación que alcanzó una gran popularidad a comienzos de los 2000 y que quedó asociada a una generación gracias a temas como Como ronea. En esta nueva fase, el proyecto se presenta como un dúo integrado por Marina y Melody, que retoman la esencia festiva y reconocible de Las Chuches con material nuevo y una gira nacional.
El grupo había lanzado recientemente el single Caramelos, concebido como carta de presentación de esta nueva etapa y producido de nuevo junto a colaboradores históricos de su sonido. En la promoción de esta vuelta, Las Chuches habían subrayado precisamente su intención de reconectar con sus raíces cordobesas y con el público que las sigue recordando más de dos décadas después de su irrupción en la escena musical.
De momento, no se ha anunciado la nueva fecha del concierto ni el procedimiento para la devolución o cambio de las entradas para quienes ya las hubieran adquirido.
