Universidad de Córdoba
La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos presenta en Madrid el libro 'Democracia y Desinformación'
Autores como Carles Francino y el rapero El Chojín participaron en la presentación
La Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos ha presentado en Madrid el libro Democracia y Desinformación, coordinado por Marta del Vado, Manuel Torres y Álvaro Camacho, y publicado por la editorial Dykinson.
El acto tuvo lugar en la librería Cervantes y Compañía, y contó con la presencia del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, así como algunos de los autores del libro como Andrea Rizzi o Marc Amorós. También estuvieron presentes en el mismo Carles Francino y el conocido rapero el Chojín.
"Un privilegio reservado a los instruidos"
El libro aborda el hecho de "cómo en un mundo cada día más conectado y polarizado, el acceso a información fiable se está convirtiendo cada vez más en un privilegio social reservado a los más instruidos". El desarrollo de la tecnología en la última década ha permitido un acceso casi en tiempo real a lo que sucede en el mundo para millones de personas".
Paralelamente a este fenómeno, "en los últimos años ha prosperado otro que, si bien no es nuevo, nunca habíamos sido testigos de su arraigo tan profundo en la sociedad: las noticias falsas.
En este libro, los autores analizan el "impacto que la desinformación está ocasionando en el funcionamiento de los sistemas democráticos enfocándose en ejemplos prácticos como la actual administración Trump, la guerra de Ucrania o Palestina, y la maquinaria de desinformación rusa". Junto a estos planteamientos los autores proponen la "adopción de algunas soluciones por parte de estas sociedades para frenar el uso de la desinformación por la extrema derecha para llegar al poder".
