El Carpio inaugura ElevArte 2026 con 'Paisajes Elevados' y un programa artístico para todas las edades

El Carpio ha dado la bienvenida a ElevArte 2026, su cita anual de arte contemporáneo bajo el lema Paisajes Elevados, que invita a vecinos y visitantes a mirar su entorno con otros ojos. La inauguración ha tenido lugar en el Museo Histórico de El Carpio, donde se presentó la exposición Etéreo de Francisco Vera Muñoz, académico y artista reconocido con más de setenta galardones. Durante el acto, la alcaldesa Vanessa Mariscal y el periodista Félix Ruiz Cardador han destacado cómo estas jornadas llevan el arte al corazón del municipio, conectando historia, territorio y creatividad en cada rincón.

Conferencia y taller destacado

Uno de los momentos más esperados será la conferencia y taller Mirador & Paisaje Elevado. De la idea a la maqueta, que se celebrará el sábado 14 de marzo. Miguel Ángel Moreno Carretero, artista y paisajista nacido en El Carpio, junto con el estudio KAUH Arquitectos, guiarán a los participantes en un viaje que parte de la teoría y llega a la práctica. Por la mañana, los asistentes conocerán seis conceptos clave sobre paisaje y recorrerán los proyectos desarrollados por los ponentes en los últimos años; por la tarde, materiales, creatividad y manos a la obra darán forma a maquetas que traducen esas ideas en una visión tangible del territorio, que luego se exhibirá y se compartirá en otras jornadas de arte en Córdoba.

Convocatoria artística: intervenciones en el paisaje

Por otro lado, el Ayuntamiento abrió la convocatoria Intervención artística en el paisaje urbano y natural, que ha seleccionado a un grupo diverso de artistas que transformarán los espacios del municipio con miradas únicas y contemporáneas. Entre ellos, Eva Vega regresa tras haber sido artista invitada en la primera edición, aportando su visión multidisciplinar y transgresora que conecta creatividad y pensamiento crítico. La carpeña Lourdes Braceros mezcla dibujo, memoria e identidad, transformando lo íntimo en público a través de sus intervenciones. José María Serrano, escultor cordobés con amplia experiencia en monumentos y cine, y KAOS, artista urbano que fusiona graffiti y arquitectura con emociones de la vida moderna, también formarán parte del recorrido artístico. La muralista Almudena Castillejo dará vida a espacios y retratos con narrativa visual y sensibilidad, mientras que Miguel Romero Sirvent traerá su experiencia como compositor y director de orquesta al diálogo entre arte y paisaje.

Como reconocimiento especial, se han otorgado también dos accésits: Manuel Pozo, con su mirada fotográfica sobre El Carpio, y Pablo Sánchez, joven talento en composición musical y audiovisual, ambos contribuyendo con obras que reflejan la esencia del municipio y la creatividad emergente.

Talleres intergeneracionales

ElevArte 2026, al igual que lo hizo su primera edición, también apuesta por la participación de toda la comunidad. Los mayores podrán sumergirse en el taller Paisaje: Espejo del alma, donde la experiencia creativa culminará con una exposición en el Teatro Municipal. Los más pequeños también tendrán su espacio con ElevArte Kids, conectando con sus emociones y raíces a través del arte y explorando la exposición Etéreo con el propio Francisco Vera Muñoz como guía, una experiencia pensada para despertar la creatividad y el asombro desde edades tempranas.

Música y paisaje

La música jugará también un papel importante, que será el de convertirse en hilo conductor del paisaje urbano a través del proyecto Música y Paisaje, en el que jóvenes músicos locales interpretarán piezas inspiradas en su entorno en la Torre de Garcí Méndez. Cada intervención será un diálogo entre sonido y territorio, haciendo que la ciudad y sus paisajes resuenen con nuevas voces y emociones.

El broche de oro de las jornadas será el domingo 15 de marzo con Con-Cierto paisaje en la Hacienda Buenavista. Juan Antonio Sánchez al piano, Patricio Cámara a la percusión y voz, y Juanma Ruiz al bajo ofrecerán un recorrido sonoro que mezcla música y territorio, cerrando las jornadas con una experiencia que promete emocionar a todo el público.

Con exposiciones, talleres, conferencias y música, ElevArte 2026 convierte El Carpio en un epicentro de pensamiento y creación, demostrando que lo rural es también espacio de innovación, reflexión y cultura compartida. Estas jornadas invitan a descubrir, habitar y elevarse con el arte, viviendo la creatividad en cada rincón del municipio.