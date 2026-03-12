Berto Romero y Judit Martín ('Pizza Movies'): "Nuestrá única voluntad era que esta película existiera en un momento tan complicado como éste"

Después de ver tantas películas en el festival, muchas centradas en dramas sociales y en cómo intentar salvar la sociedad, 'Pizza Movies' llega como un soplo de aire fresco. Es muy divertida, tierna y funciona muy bien.

Berto Romero: Nos alegra muchísimo que diga eso. Esta película nace de un lugar muy bonito, de una iniciativa muy independiente y muy pequeña. Imagínate lo que significa para nosotros estar en el Festival de Málaga. Nuestra única voluntad era que esta película existiera, porque sentíamos que tenía que existir para retratar este momento desde la comedia.

Judith Martín: Pero, en realidad, habla de cosas duras: de precariedad, de tener que adaptarse a un mundo en el que tu trabajo puede irse a la porra y no sabes qué hacer... Pero queríamos hacerlo desde el punto de vista de una pareja que, pese a todo, sigue queriéndose. Al final lanza un mensaje que nos gusta mucho: que las causas perdidas son las únicas por las que vale la pena luchar. La película quiere recordarte que todavía hay esperanza.

La comedia se plantea desde un punto de vista singular. ¿Cómo se construyó?

J. M.: Conociendo a Carlos, ya sabíamos que no iba a ser una comedia al uso... Él nos daba unas consignas, a Berto otras y luego nos dejaba fluir. Había un guion, claro, pero no teníamos que respetar exactamente las palabras; él lanzaba conceptos y nos dejaba jugar mucho rato mientras rodaba. Desde el principio encontramos un código, una manera de hacer que para mí fue mágica, sin intelectualizarlo demasiado.

B. R.: Dentro de la película se tocan muchos tipos de comedia. Hay homenaje a la comedia romántica, al slapstick, a la comedia de situación y también bastante absurdo. Lo mejor es que el espectador no ve la construcción del guion, y eso hace que todo parezca más natural y le da mucho corazón a la película. Además, la rodamos de una forma muy especial: en escenarios naturales, en casas reales, muchas veces con nuestro propio vestuario. Incluso en algunos sitios entrábamos con un equipo muy reducido, sin pedir permisos.

La pareja, las ilusiones... Y el cine. ¿'Pizza Movies' reivindica el cine y su utilidad cotidiana, vital?

B. R.: Totalmente. La película no tiene una gran productora detrás ni nace de un encargo. Surge del amor al cine y de una necesidad urgente de contar una historia en un momento, el actual, con tantas dificultades.

J. M.: Carlo y Desirée [De Fez, coguionista del filme] son gente que ama profundamente la comedia y la conocen muy bien. Y eso se nota: no es el típico guion de “dos más dos son cuatro” aplicado a la comedia. Es algo mucho más vivo y sentido.

Subrayan la importancia de Desirée de Fez...

B. R.: Sí, porque la película es de Carlo pero tiene mucho del corazón de Desirée, y eso también hace que sea probablemente la película más accesible de Carlos. Cuando él tira solo por su camino puede volverse más críptico, pero aquí se abre más. Es una película en la que todo el mundo es bienvenido.