Almuzara publica 'Costaleras', un libro que explora la participación de la mujer en la Semana Santa española

Costaleras es el título del nuevo libro que acaba de publicar la editorial cordobesa Almuzara. Se trata de una obra que, escrita a cuatro manos por Rafael Moreno y María Jesús Cala, recoge, por primera vez, una original visión sobre sobre un tema crucial y poco estudiado como es el de la participación de la mujer costalera en la Semana Santa, de la que se desconocen muchos aspectos que este trabajo desvela.

Se trata de un estudio de investigación riguroso en el que se incluye más de cuatrocientas voces —costaleras, capataces, familias, responsables de hermandades y personas que acompañan el ritual que comparten la experiencia íntima de cargar con el peso del paso que han decidido pasear por las calles durante la Semana Grande.

La tensión muscular, la técnica estudiada, la emoción que nace del hombro hacia la piel, los nervios que hormiguean en la antesala del paso, la fe, la entrega y la ilusión que atraviesa la noche, serán, entre otros muchos, los temas que los autores recogen en este volumen, que pretende describir de manera cualitativa diferentes aspectos psicológicos de las mujeres que desempeñan esta tarea.

Portada del libro 'Costaleras' de Almuzara. / CÓRDOBA

Se trata de un libro singular y único en su género que aporta el mapa vivo y actual de las mujeres que cargan pasos a costal en España: dónde lo hacen, desde cuándo, cómo lo sienten y qué les impulsa a seguir.

Sobre los autores

Rafael Moreno Rodríguez es doctor en Psicología y ha sido hasta su reciente jubilación, catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Imparte cursos a profesionales y alumnos de posgrado en diferentes universidades españolas y extranjeras. Es autor de un centenar de publicaciones sobre temas de su especialidad. Es miembro desde niño de las hermandades del Buen Fin y Gran Poder de Sevilla.

María Jesús Cala Carrillo Doctora en Psicología, Profesora Titular del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla. Es responsable del grupo de investigación Mujeres, Bienestar y Ciudadanía, y ha sido Delegada del Rector para la Igualdad (de 2012 a 2016) en la misma Universidad. Ha recibido el Premio Meridiana que otorga la Junta de Andalucía por sus Iniciativas contra la Violencia de Género (2015) y el reconocimiento A la trayectoria enteramente comprometida con la igualdad de género de la Universidad de Sevilla (2025).