Estos son los conciertos (y el humor) que pasarán por la plaza de toros de Córdoba este 2026

La plaza de toros Los Califas de Córdoba calienta motores para llenar de música este 2026 y Grupo Mundo ya tiene una lista de conciertos preparados repartidos entre marzo y diciembre. El primero tendrá lugar el sábado 28 de marzo, justo antes del Domingo de Ramos. Cantores de Híspalis estará en Córdoba con su gira Credo, El musical cofrade. Se trata de un espectáculo total y "una declaración de fe escénica" que promete emocionar tanto a los creyentes como a los amantes de la cultura y que "reivindica la vigencia artística de nuestras raíces más profundas". Las puertas se abrirán a partir de las 19.30 horas y las entradas están a la venta desde 40 euros.

El 10 de abril, será el turno de Fito & Fitipaldis y su gira 'Aullidos Tour'. Con su sonido inconfundible, la banda repasará los grandes éxitos de su carrera y presentará su nuevo álbum El monte de los aullidos. Las entradas ya están agotadas.

La banda Sidecars actuará en la plaza de toros de Córdoba el 19 de junio. Con casi dos décadas de trayectoria, seis discos de estudio y uno en directo, la banda hará sonar en Los Califas Everest, su séptimo álbum, un nuevo trabajo que llega en el mejor momento de la banda madrileña, catalogada como una de las formaciones más sólidas y queridas del panorama musical español.

Los Morancos, en su última actuación en la plaza de toros de Córdoba. / Manuel Murillo

El 27 de junio, el escenario de Los Califas hará una pausa en la música para concentrarse en el humor de Los Morancos y su espectáculo Bota Antonia, un espectáculo que además de humor y parodias, contien música y sigue la inesperada aventura política de Antonia.

El 11 de septiembre, el coso recibirá a Antonio Orozco con La gira de tu vida en la que el artista catalán celebrará sus 25 años de trayectoria con un recorrido musical por sus grandes éxitos, en una noche mágica y cargada de energía para todos sus seguidores cordobeses.

El 12 de septiembre, el virtuoso del violín Ara Malikian irrumpirá en Córdoba con su gira Intruso, en la que promete desplegar su energía arrolladora en un espectáculo que ofrece un recorrido desde la música clásica al rock, el flamenco y las melodías de Oriente Medio.

El 3 de octubre, la sevillana Marta Santos vuelve a la plaza de toros de Córdoba tras su exitosa gira. En muy poco tiempo, la cantante ha pasado de ser una promesa emergente a consolidarse como una realidad musical, gracias a su talento, una voz especialmente atractiva y una extraordinaria capacidad para conectar con el público.

Camela llenará de música la plaza de toros el 9 de octubre. El dúo de techno rumba celebra este año su 30 aniversario sobre los escenarios con una gira titulada + de 30.

El 10 de octubre, llegará a Córdoba La Plazuela. El dúo granadino presenta su segundo álbum de estudio titulado Lugar Nº 0 [D.L.Y], un trabajo que marca una evolución hacia sonidos más complejos y una producción diseñada específicamente para el directo. La gira recorre los principales escenarios y festivales de España, consolidándolos como los referentes actuales de la vanguardia flamenca.

Por último, el 11 de diciembre, unos días antes de Navidad, El Kanka aterrizará en la plaza de toros con su música. El artista ha lanzado este mes de febrero su séptimo álbum de estudio, titulad La calma, con diez canciones que mezclan rumba, bolero y pop, manteniendo su estilo característico para convertir lo cotidiano en arte.