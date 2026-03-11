La Inaudita inaugura en Córdoba la exposición colectiva 'Boronia Inaudita' con 18 artistas y un homenaje a la mítica revista cultural

La sala La Inaudita inaugura este jueves 12 de marzo, a las 20.00 horas, la exposición colectiva Boronia Inaudita, una propuesta que recupera el espíritu de la histórica revista cultural Boronía y lo traslada ahora al espacio expositivo con obras de artistas de distintas generaciones y trayectorias.

La organización presenta esta muestra como una prolongación natural del universo creativo de Boronía, una publicación nacida en 1988, recuperada con fuerza en 2009 y cerrada tras su duodécimo número en 2014. Ahora, en pleno debate sobre los nuevos formatos culturales y el impacto de la inteligencia artificial, la exposición plantea una pregunta de fondo: qué lugar ocupa hoy un proyecto cultural independiente, artesanal y libre como el que representó esta revista.

Una exposición en Córdoba con memoria, arte y espíritu independiente

"Boronia Inaudita ha querido mantenerse fiel al carácter con el que nació la revista, es decir, como "una aventura muy profesional pero también caprichosa, certera y errática, deliciosa y eficazmente irresponsable en su determinación de poner a bailar a la cultura", según señalan los organizadores de la muestra.

De los más de 300 artistas que pasaron por las páginas de Boronía en sus doce números, siete vuelven a estar presentes en esta cita en La Inaudita: Alberto García-Alix, Diego García, Gabriela Núñez García, Juanclemente, Marta Jódar, Miguel Gómez Losada y Pedro Peinado. Junto a ellos, la muestra incorpora a otros creadores que reinterpretan la huella de la revista desde lenguajes, edades y miradas diversas.

El cartel se completa con Gènèh, José Manuel Belmonte, Luis Cabrera, María Lin, Marisa Campoy, Miguel Abelton, Paco Fuentes, Paloma García, Roma8, Rosa de Gabriel y Rosmarybook. Todos ellos participan en una exposición que busca sacudir la memoria de una publicación que dejó una marca singular en la escena cultural.

La propia organización subraya que esta iniciativa es, en el fondo, "un nuevo número de Boronía, sin duda muy expuesto, pero quién sabe si sólo efímero".

Noticias relacionadas

La muestra podrá visitarse hasta el 11 de abril en La Inaudita, ubicada en la calle Rodríguez Marín, 20, en el centro de Córdoba.