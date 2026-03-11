El desfile inaugural de 'Moda con Alma' en Córdoba mostrará tres miradas sobre la moda flamenca contemporánea

La Fundación Cajasol inaugura la tercera edición del ciclo Córdoba: Moda con Alma, un programa que ha convertido la capital en escenario de encuentro entre el diseño flamenco, la artesanía y el talento local. Tras dos ediciones que agotaron el aforo en sus encuentros, masterclasses y desfiles, el ciclo, coordinado por Amalia González Aroca da un paso más en su apuesta por posicionar la ciudad como laboratorio vivo de creatividad andaluza —la misma ciudad que vio nacer a Elio Berhanyer, figura clave de la alta costura española del siglo XX y uno de los nombres que el programa recupera este año para recordar que la vocación de Córdoba por la moda no es nueva, sino una herencia que merece ser contada.

Desfile inaugural: tres miradas sobre la moda flamenca contemporánea

El pistoletazo de salida llega el viernes 20 de marzo, a las 19.00 h, en el Palacio de Orive de Córdoba, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba. El desfile de moda flamenca Tradición en Evolución recupera el formato que ya funcionó en la edición de 2025 y lo renueva con la participación de tres diseñadoras y firmas locales cuyas propuestas trazan un recorrido completo por el presente de la indumentaria flamenca: desde la irrupción del talento emergente hasta la maestría de quien lleva décadas construyendo un legado.

Elizabeth Pantojo representa esa generación de creadoras que irrumpe con fuerza: ganadora del Concurso Emprende Lunares con SIMOF, llega a esta edición tras obtener el pase para desfilar en SIMOF 2026, con una colección que destaca por la innovación en corte y paleta cromática. Ana Salamanca Atelier, diseñadora de Pozoblanco, conjuga la alta costura flamenca con una narrativa profundamente vinculada a la comarca de Los Pedroches; con presencia en SIMOF y en el stand institucional de CórdobaDModa, su trabajo es ya una referencia en el circuito profesional. Cierra el trío Basi del Río, con más de tres décadas de oficio, que aporta al desfile la dimensión del legado: la elegancia atemporal de quien conoce el traje flamenco desde dentro y lo trabaja con la misma exigencia de siempre.

El desfile contará con el maquillaje y la peluquería a cargo del estilista Eduardo Raya y su equipo, integrado por HairStory y El Guapo Habla.

Feria, patrimonio y joyería

En el mes de mayo, el ciclo amplía su propuesta con una masterclass de maquillaje y peluquería orientada a los looks de Feria de Córdoba: una sesión práctica y accesible en la que el público aprenderá a sacar el mayor partido a su imagen en una de las citas más esperadas del calendario andaluz. La clase estará impartida por Dioni Barrera y Jorge Arrizabalaga, formador oficial con más de treinta años de trayectoria y una dilatada experiencia internacional en desfiles, campañas y proyectos de carácter social.

El programa se completa, en el segundo semestre, con dos propuestas que profundizan en la relación entre moda, historia y creatividad contemporánea. La charla Berhanyer: La Córdoba vanguardista en la silueta española, a cargo de Ángela María López Ruiz, reivindicará la figura de Elio Berhanyer y el papel de Córdoba en la construcción del relato de la alta costura española. Por su parte, la ponencia De la Piedra al Metal. Córdoba como musa de la joyería, firmada por Álvaro Larrosa, recorrerá la joyería cordobesa contemporánea —donde artesanía y diseño 3D conviven con vocación internacional— e incluirá una presentación de piezas en pasarela que pondrá de manifiesto la fuerza escénica de la joya como símbolo de identidad.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, la Fundación Cajasol refuerza su compromiso con la cultura viva de Córdoba y con quienes, desde el diseño y el oficio, hacen de ella una ciudad singular.