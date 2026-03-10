Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El universo de Luli Pampín llega a Córdoba: un concierto para niños con música, baile y personajes el 5 de septiembre

La bailarina hispano argentina, con su estética colorida y canciones pegadizas, llevará su show 'El Libro Musical' a Córdoba, un evento que busca estimular la imaginación de los niños

Luli Pampin, el fenómeno musical infantil llega a Córdoba en septiembre.

Luli Pampin, el fenómeno musical infantil llega a Córdoba en septiembre. / CÓRDOBA

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Luli Pampín, uno de los fenómenos musicales infantiles más destacados de los últimos años, recalará próximamente en Córdoba con el espectáculo El Libro Musical, una propuesta audiovisual pensada para emocionar al público familiar y en especial a los niños. La cita será el 5 de septiembre en la Plaza de Toros Los Califas, con una propuesta escénica que combina música, narrativa y efectos visuales.

Luli Pampín, nombre artístico de la artista hispano-argentina Lucía Pérez, ha conquistado a millones de niños en todo el mundo gracias a sus canciones, mensajes positivos y una estética colorida que estimula la imaginación. Su personaje se presenta como una bailarina que enseña y divierte a los niños con canciones y videos.  Sus vídeos acumulan en las redes más de 6.000 millones de visualizaciones, lo que la ha convertido en un fenómeno internacional.

El Libro Musical es mucho más que un concierto: se plantea como una experiencia inmersiva e interactiva que invita al público infantil a adentrarse en el universo de Luli. A lo largo del espectáculo, los niños podrán cantar, bailar, jugar y aprender de forma participativa, acompañados por personajes del imaginario de la artista.

El evento cuenta con la organización de Grupo Mundo, el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y la colaboración de 101 Televisión como medio oficial.

