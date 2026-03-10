Música en directo
La sala Ambigú de Córdoba programa un doble concierto de Ramos Dual y D’Donnier con punk rock y electro folk
Este recinto vuelve a apostar por la música independiente en su cita del viernes 20 de marzo
La sala Ambigú La Axerquía sigue trayendo a Córdoba propuestas de música independiente que buscan mantener un hilo conductor en torno a la música orgánica creada con pasión, lo que define como música honesta y sin concesiones. Con esa referencia, la sala recibirá el próximo 20 de marzo un doble concierto del dúo Ramos Dual y Yol Navarro y Donnier, es decir, un cóctel de punk rock anfibio y elegant electro folk.
El dúo Ramos Dual & Yul Navarro viene a Córdoba para presentar su nuevo proyecto, que ellos mismos describen como el proyecto de la metamorfosis. Saltan de la profundidad oscura de la charca a la superficie más colorista, de unas letras profundas y solemnes a una sátira musical fiestera y deslenguada. Su mensaje es claro y rotundo: "El mundo está podrido y estancado, no venimos a rendirnos, venimos a prender fuego a golpe de guitarras, beats y verdades incómodas, todo desde el sarcasmo, la fiesta y la diversión".
Por su lado, D’Donnier continúa lanzando al público sus nuevos singles, que son un anticipo de lo que será su próximo disco. Con su particular estilo en el que conjuga lo folk y la música electrónica, invita a Córdoba a a mover las caderas mientras mezcla armoniosamente guitarra acústica, beats y sintetizador. "Canciones pegadizas que hablan de la vida cotidiana", promete esta banda compuesta por un solo hombre que llevará a los presentes de la mano "desde las praderas de Kentucky a los rincones del París del “french-pop”.
