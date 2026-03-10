El pintor cordobés Fernando Aguayo presenta su exposición 'De toros y caballos'en el Museo Taurino

El pintor cordobés Fernando Aguayo, un economista hijo de pintor que cambió los números para coger los pinceles, presentará este jueves 12 de marzo en el Museo Taurino de Córdoba su nueva exposición, titulada De toros y caballos, una colección de 16 cuadros en los que recrea la belleza plástica que se esconde en la relación entre ambas figuras de la Naturaleza. La exposición se podrá visitar hasta el 31 de mayo. "Cuando el Museo Taurino me pidió que expusiera, estuve dándole vueltas y pensé que lo más adecuado era dejar rienda suelta a esa sinergia entre el caballo y el toro que se expresa tanto en la plaza como en el campo", explica.

El pintor, hijo del artista Mariano Aguayo, ha ofrecido este martes una conferencia en Bodegas Campos, con el título Interpretar lo que conoces, donde compartió con los asistentes las claves de su trabajo, sobre qué pinta, cómo ha evolucionado su pintura y cómo pinta. "Mi padre siempre me decía que pintara lo que conociera bien y a mí lo que realmente me gusta es el paisaje de Córdoba, sobre todo, con la campiña", asegura, aunque también experimenta con la figura humana, que son los dos elementos que más le inspiran y que conoce mejor. En tercer lugar, estaría lo relacionado con animales como el caballo o los toros.

Fernando Aguayo describe su pintura como una forma de realismo en la que el color vivo es un elemento fundamental para dar alegría y vivacidad al cuadro, explica. Confiesa que le gusta la belleza que observa en la realidad y la intenta trasladar a la mancha de pintura, "pero aplicada de una forma limpia, sin retocar, con una serie de líneas que ayudan al ojo humano a interpretar esas manchas".

"El día que no venda mis cuadros dejaré de pintar"

Su formación como economista se deja ver en su filosofía artística. "Yo pinto para el público, para vender mis cuadros y el día que no los venda dejaré de pintar". Sabe que hay pintores que aseguran pintar sin pensar en quién vaya a comprar su obra, pero él admite que "desde que dejó su despacho, vivo de esto y quiero comunicarme con los demás, no satisfacer una necesidad interna".

Uno de los cuadros de Fernando Aguayo, que este jueves inaugura la exposición 'De caballos y toros' en el Museo Taurino. / CÓRDOBA

Sus clientes son gente joven que monta sus casas y quiere contar con piezas de arte. "La mitad son clientes de prét á porter, que miran en mi web y compran los cuadros que hay en venta, y la otra mitad son encargos de gente que confía en mí para pintar algo que voy creando en colaboración con la otra persona".

Habla sin complejos de la parte más comercial del arte y admite que tiene "una política de precios clara y muy estable que me permite vivir de esto", consciente de que "la gente necesita seguridad cuando invierte en arte". Pese a ello, tiene una visión muy particular sobre su éxito, que consiste en vivir de ello. "Es muy difícil y para mí que soy religioso, esto es una bendición, sigo aquí gracias a Dios".

También reconoce que su padre, con un estilo muy diferente al suyo, le ha influido como artista. "Hasta que falleció, siempre que terminaba una obra, venía a verla y la comentábamos y completaba mi punto de vista, algo que creo que me ha ayudado mucho a evolucionar muy rápido, como me decía la galerista Carmen del Campo".