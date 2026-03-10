El Palacio de Viana acogerá esta Semana Santa dos obras de teatro para niños de entre 4 y 12 años

La Fundación Kutxabank ha anunciado este martes que el Palacio de Viana acogerá en Córdoba, dentro de su programación cultural para público familiar, dos representaciones de teatro infantil durante la Semana Santa. En ambas, el acceso será libre hasta completar aforo.

El Martes Santo, 31 de marzo, el telón subirá para la representación de El baúl de las fábulas mientras que el 1 de abril lo hará con Rosita y el calcetín desparejado. Las actividades se desarrollarán en el salón de tapices del palacio en horario matutino, aprovechando las vacaciones escolares, a las 12 horas.

Las animaciones culturales, de carácter gratuito, están dirigidas a niños de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años.

Durante la próxima Semana Santa, el Palacio de Viana abrirá de 10 a 19 horas Martes Santo, Miércoles Santo y Sábado Santo mientras que el Lunes Santo y el de Pascua, Jueves Santo y Domingo de Resurrección abrirá entre las 10 a 15 horas, permaneciendo cerrado el Viernes Santo.