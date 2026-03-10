Artes escénicas en Córdoba
El Palacio de Viana acogerá esta Semana Santa dos obras de teatro para niños de entre 4 y 12 años
La Fundación Kutxabank programa 'El baúl de las fábulas' y 'Rosita y el calcetín desparejado, dos obras gratuitas
La Fundación Kutxabank ha anunciado este martes que el Palacio de Viana acogerá en Córdoba, dentro de su programación cultural para público familiar, dos representaciones de teatro infantil durante la Semana Santa. En ambas, el acceso será libre hasta completar aforo.
El Martes Santo, 31 de marzo, el telón subirá para la representación de El baúl de las fábulas mientras que el 1 de abril lo hará con Rosita y el calcetín desparejado. Las actividades se desarrollarán en el salón de tapices del palacio en horario matutino, aprovechando las vacaciones escolares, a las 12 horas.
Las animaciones culturales, de carácter gratuito, están dirigidas a niños de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años.
Durante la próxima Semana Santa, el Palacio de Viana abrirá de 10 a 19 horas Martes Santo, Miércoles Santo y Sábado Santo mientras que el Lunes Santo y el de Pascua, Jueves Santo y Domingo de Resurrección abrirá entre las 10 a 15 horas, permaneciendo cerrado el Viernes Santo.
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”
- Los turistas montillanos atrapados en Oriente Medio ya están en Madrid tras el vuelo de repatriación desde Omán: 'Estamos todos muy emocionados
- Bomberos de Córdoba rescatan a un menor atrapado en la guitarra gigante del Parque del Flamenco
- El sushi conquista Córdoba: nuevas aperturas y una fiebre nipona que no se detiene
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- La Diputación de Córdoba invierte 375.000 euros en la conexión entre Bujalance y Valenzuela