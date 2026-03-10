¿Quién es quién en la Noche Blanca del Flamenco 2026? Estos son los artistas, horarios y escenarios

Córdoba celebrará el próximo 20 de junio una nueva edición de la Noche Blanca del Flamenco, una cita intensa que cada año gana más solera y raigambre y que presume de ofrecer una fotografía actualizada y diversa del panorama flamenco en escenarios emblemáticos de la ciudad. Este año, la jornada, que dará comienzo de nuevo a las 22.30 horas y se prolongará hasta el amanecer, viene con un cartel cargado de figuras de renombre, con una presencia especial de mujeres y artistas jerezanos, y un sentido homenaje al maestro de Puente Genil Antonio Fernández Fosforito, fallecido el año pasado.

Manuel Lombo, en la presentación de la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba.lanca del Flamenco / Lola Ruiz

Manuel Lombo (22.30 horas en Las Tendillas)

Manuel Lombo es un cantaor flamenco, autor y compositor, intérprete de una obra repleta de connotaciones flamencas, con muchos matices y una lírica tan hermosa como realista. Se mueve con brillantez por estilos diversos, con personalidad artística propia, carisma sobre las tablas y gran capacidad de conexión con el público. Aunque no cuenta con una discografía flamenca ortodoxa, es un artista habitual en importantes programaciones flamencas. Tras el lanzamiento de Lombo x Bambino (noviembre de 2017), el espectáculo con el que llega a la NBF, logró un gran éxito de ventas y se situó en los primeros puestos de la lista de discos más vendidos en España. Cantarle a la Navidad se ha convertido en un clásico en su carrera.

David Pino: 'Nazareno y Olivares' (23.30 horas en San Agustín)

Con motivo del homenaje a Fosforito, uno de los espectáculos incluidos en la programación es Nazareno y Olivares, una retrospectiva de la vida y obra del maestro. A través de la palabra, la música y la danza como vehículos de expresión, la puesta en escena —en clave de dramaturgia— construye un universo poético y sonoro que propone un viaje por la historia del flamenco desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, encarnado en la trayectoria del maestro pontanés, Última Llave del Cante y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros reconocimientos. El recorrido está marcado por la posguerra, el hambre, la gloria del triunfo, la lucha, el amor y, sobre todo, el cante. El espectáculo se podrá ver a las 23.30 horas en la plaza de San Agustín.

María Toledo estará en la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba con dos pianos. / Lola Ruiz

María Toledo (0.00 horas en el Patio de los Naranjos)

María Toledo es uno de los iconos del flamenco actual y la primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose a sí misma al piano. Licenciada en Derecho y titulada por el Conservatorio, cuenta con siete discos: María Toledo (2009), Uñas rojas (2012), Consentido (2015), Magnética (2016), Corazonada (2019), Ranchera flamenca (2021) y Vicente (2023). Ha sumado seis nominaciones a los Latin Grammy (incluyendo Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Flamenca). Fue nominada a los Premios de la Música de España como “Mejor Arreglo” por Vicente y ganó en los Premios +Músicas como “Mejor Álbum de Música Flamenca” por Ranchera flamenca. Con Vicente alcanzó el número 1 en la lista global de iTunes España, como ya ocurrió con el disco anterior. En televisión, presentó y dirigió Buscando un sueño en Castilla-La Mancha Media y ha sido jurado en A tu vera (2014, 2021, 2022, 2023 y 2024). Su directo combina esencia y pureza flamenca con afán innovador, sobre bases rítmicas de tangos o bulerías, y una interpretación marcada por fuerza, pasión, entrega y quejíos jondos.

María del Mar Moreno, en la presentación de la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba. / Lola Ruiz

María del Mar Moreno (1.00 horas en La Calahorra)

Bailaora nacida en Jerez (1973), María del Mar Moreno destaca por una sensibilidad artística y una formación académica poco comunes. Es una artista polifacética y docente internacional: baila, canta, interpreta, imparte conferencias, investiga y participa en campañas y proyectos artísticos. Considerada una de las representantes más fieles del baile jerezano de raíz, combina reminiscencias del baile antiguo con un lenguaje consciente de su tiempo y recursos técnicos actuales. En 2001 formó su compañía. Tras el éxito de Momentitos de locura, llegó Septiembre (dirigido por Ramón Pareja) y, en 2005, Jerez puro, Esencia, espectáculo con el que recibió el Premio del Público al Mejor Espectáculo del IX Festival de Jerez. Su cantaor y director artístico, Antonio Malena, obtuvo el premio al “Mejor Cantaor”.

Maki & María Artés

Maki (José Manuel Gutiérrez) y María Artés son dos cantantes españoles con amplia trayectoria y una presencia destacada en la escena musical. María Artés, nacida en Córdoba, mostró desde joven su pasión por la música y destacó por una voz poderosa y versátil. Fusiona flamenco, música latina y pop en temas como Dime quién, Te amo o Mírame. Maki, nacido en Dos Hermanas (Sevilla), ha ganado reconocimiento por una voz personal y llena de sentimiento dentro del ámbito flamenco-pop. Canciones como Déjame vivir, Volverás o Loco han sido éxitos para su público. Ambos han colaborado en numerosas ocasiones, combinando estilos y generando una química escénica que se apoya en la complementariedad de sus voces.

María Dénez, en la presentación de la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba. / Lola Ruiz

Sara Dénez y Ángel Flores (1.00 horas en Cine Fuenseca)

Sara Dénez es una cantaora, cantante y compositora cordobesa, nacida en Cañete de las Torres (Córdoba) en 1977. Ha trabajado en compañías líderes del flamenco, como las de Joaquín Cortés o Paco Peña. Ha sido cantaora oficial de cursos del Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba con Manolo Sanlúcar y José Antonio Rodríguez. Ha lanzado su primer single en solitario, Sin ti, y desarrolla una faceta polifacética: toca la guitarra, compone y arregla en su propio estudio. Actualmente ejerce docencia como voz de acompañamiento en el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet (Málaga). En 2025, fue la ganadora del Concurso Nacional de Arte Flamenco en la modalidad de cante.

Ángel Flores es un guitarrista joven con talento para la técnica y la composición. Comenzó a tocar a los 11 años con Ricardo Sánchez y Pablo García, orientándose al acompañamiento al cante y al baile. Con 14 años obtuvo el premio Artista Revelación (Festival madrileño Al compás del flamenco, 2012). Ha sumado reconocimientos como tercer premio en el Concurso Nacional de Guitarra Flamenca de Jaén (2014), semifinalista en el Certamen Internacional de Guitarra Flamenca de L’Hospitalet y tercer premio en el Festival Internacional de Guitarra Flamenca de Jerez (2018). En 2025 ganó el Concurso Nacional de Arte Flamenco en la modalidad de guitarra.

Lela Soto (2.00 horas en plaza Conde de Priego)

Lela Soto es una de las voces jóvenes más asentadas y con mayor proyección del panorama actual. Aunque nacida en Madrid, su cante es eminentemente jerezano. Recoge el testigo de su familia, Los Sordera, una de las sagas más importantes del flamenco, y lo impregna de una impronta personal, manteniendo la llama del género en evolución. En lo narrativo, su propuesta pone el foco en lo vivencial y en temas universales como el amor, también desde su cara más oscura: sombras y tensiones que se esconden tras las relaciones.

Monia Abdelali (2.00 horas en plaza San Francisco)

Nacida en el sur de Túnez (Kettana, Gabés, 1991), Monia Abdelali crece entre cantos tradicionales familiares. La darbuka marca el pulso de su propuesta, atravesada por melodías y modos tunecinos y árabes. Se graduó en Filología Francesa y posteriormente estudió canto árabe en la Escuela Superior de Arte de Gabés, donde se graduó con honores. Combina tradición y modernidad en un marco global: canta en árabe, francés, inglés y, desde hace algunos años, también en español.

Ezequiel Benítez (3.30 horas en plaza El Potro)

Nacido también en el entorno jerezano, Ezequiel Benítez es un cantaor ortodoxo y novedoso a la vez. Su creación de letras y su impronta personal lo convierten en un artista muy original, con ideas flamencas de cosecha propia y raíz de escuela jerezana. Ha participado en festivales de distinta índole, y además de su faceta creativa —también como compositor para otras voces— es profesor de cante en el Instituto Internacional IFI Jerez dentro del Festival de Jerez desde hace más de diez años. Asimismo, cuenta con su propia escuela de cante flamenco, con alumnado internacional.

Los Estanques y El Canijo de Jerez (5 horas en el Alcázar)

Los Estanques & El Canijo de Jerez se unen en un supergrupo con el álbum Lágrimas de plomo fundido, donde conviven psicodelia, flamenco, rock progresivo y garage. Los Estanques, renovadores del rock español, y El Canijo de Jerez, referente del nuevo flamenco y el rock andaluz, se funden en una propuesta única e irreverente.