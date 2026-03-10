Melisa Calero llevará su pieza 'Ser forastera' a Montalbán de Córdoba en marzo de 2026

El Teatro Municipal de Montalbán de Córdoba acogerá del 7 al 14 de marzo la segunda de las residencias artísticas de la cuarta edición de Bailando en Plata, jornadas de creación de danza en Extremadura y Andalucía, un proyecto organizado por la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (PAD) con la coordinación con Trans-Forma Producción Cultural, la complicidad del Centro Coreográfico de Córdoba La Normal y el apoyo del Ministerio de Cultura.

La coreógrafa e intérprete Melisa Calero (Córdoba), junto con el artista sonoro, productor musical y director audiovisual Derek Van Den Bulcke (Murcia), continuará ahondando en su pieza Ser forastera, aprovechando, además, su estancia en el municipio cordobés para llevar a cabo un trabajo de registro sonoro de sus habitantes en un enriquecimiento de su trabajo.

Ser forastera explora la identidad como territorio móvil, inestable y en permanente contaminación, a partir del cruce entre flamenco, electrónica y estética japonesa. Durante sus días en Montalbán de Córdoba, Calero impartirá el taller de danza Otros Cuerpos: Decálogo para el disfrute flamenco (martes, 10 de marzo) y realizará una muestra pública de su trabajo el sábado 14 de marzo en el Teatro Municipal.

El proyecto cuenta con la ayuda de los ayuntamientos de Villafranca (en el caso de la que fue la primera residencia artística de 2026) y de Almendralejo (Badajoz), junto con los de Zalamea la Real (Huelva) y Montalbán de Córdoba, para el resto de estancias del programa que se llevarán a cabo en marzo y abril.

En 2026, cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de Villafranca de los Barros y Almendralejo (Badajoz) y de Montalbán de Córdoba (Córdoba) y Zalamea la Real (Huelva), para la realización de las cuatro residencias artísticas que se van a desarrollar en esta ocasión. Sobre el territorio disponen de la mediación de Contarte Proyectos, en el caso de Extremadura, y de la bailarina Judith Mata para Zalamea y del centro coreográfico La Normal, en Montalbán de Córdoba. Cultura A Punto es la encargada de la coordinación administrativa y comunicación del proyecto. Bailando en Plata desde su primera edición en 2021 pretende poner en valor el papel de las residencias artísticas como modelo de apoyo sostenible para los creadores y municipios y dar a conocer esta figura al público en general como parte importante dentro del proceso de creación.