El Luciana Centeno de Córdoba acogerá el 14 de marzo 'Reveladas 2026', unas jornadas sobre música y mujer

El espacio sociocultural Luciana Centeno de Córdoba se convertirá de nuevo este sábado 14 de marzo en escenario de las jornadas Reveladas 2026. Bajo la premisa de la música como lenguaje universal, la cita se consolida como un espacio donde visibilizar la contribución femenina a la historia, apostando por un encuentro donde el legado de las mayores y la energía de la juventud caminen de la mano.

Las actividades arrancarán a las 10.30 horas con un taller de movimiento y equidad de género impartido por Victoria Riva Palacio, que invita a explorar la expresión corporal desde la igualdad, tras el cual, a las 15 horas, habrá una convivencia vecinal en el patio con dos peroles de arroz (uno de ellos vegano).

A continuación, habrá una tarde de trivial musical diseñada para rescatar del olvido de forma lúdica a las grandes mujeres de la industria sonora.

'Reveladas 2026' tendrá lugar el sábado 14 de marzo. / CÓRDOBA

Las actividades continuarán a partir de las 18 horas, con una sesión dinamizada de danza tribal a cargo de Luisa Pérez, que servirá de preludio al concierto de Luisa Arenas & Lalola a las 19 horas. Este dúo cerrará la jornada con una propuesta que conecta la memoria musical heredada con las sensibilidades actuales, tendiendo puentes para que la juventud descubra los referentes femeninos del pasado.

Audiovisual temático

Como hilo conductor de todo el evento, se proyectará ininterrumpidamente un audiovisual temático que recorre las aportaciones históricas de las mujeres en la música, fomentando el debate entre las distintas generaciones asistentes.

También habrá mesas informativas de colectivos sociales y Plataformas ciudadanas que fortalecen el tejido asociativo del barrio y la ciudad, para generar un espacio de visibilización, intercambio y colaboración.

Este encuentro es fruto del esfuerzo colectivo de la Asociación Vecinal Galea Vetus, la Asociación Sociocultural de Colectivos de la Axerquía Norte, la Asociación Cultural Aventurarte y el propio Espacio Cultural Luciana Centeno. El proyecto cuenta además con el respaldo y la colaboración de las Delegaciones de Igualdad y Participación del Ayuntamiento de Córdoba, Cultura en Red y la Coordinadora de Colectivos Sociales Córdoba Solidaria.