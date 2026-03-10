La hija de Carlos Saura muestra la cara personal de un creador tenaz: "Jamás se aburrió"

El cineasta Carlos Saura (1932-2023) era una persona "graciosa, amable, cercana y muy solitaria", ha asegurado su hija Anna Saura, que ha presentado en el Festival de Málaga 'Ese niño de la fotografía', donde muestra la cara personal de un creador insaciable que cada día se levantaba con la ilusión de un niño.

"Es que él no quería morirse. Con 91 años no podía ni respirar y estaba pintando, haciendo fotos", cuenta Anna Saura, que nunca le escuchó decir "qué pereza, estoy aburrido o no tengo nada que hacer". "Al contrario, siempre estaba haciendo cosas", ha relatado en una entrevista.

La película ofrece por primera vez un acercamiento íntimo a la vida, el proceso creativo y la obra (fotográfica, cinematográfica, pictórica y teatral) del director de 'Deprisa, deprisa' o 'Cría cuervos' a través de material personal inédito: fotografías, grabaciones, dibujos, y reflexiones del propio Saura durante toda su carrera.

Anna Saura, hija del cineasta Carlos Saura (1932-2023) / Jorge Zapata (EFE)

"Era muy hermético y reservado", por lo que ofrecer un ángulo más personal es el principal valor de este documental, ha explicado Anna Saura, que grabó a su padre durante sus últimos tres años (falleció con 91), en el despacho en su casa de Collado Villalba o en los viajes que hicieron juntos, ya que la ahora productora ejecutiva de películas como 'Día de caza' -revisión de 'La caza'- empezó siendo su asistente.

"Mi padre siempre decía no me hables de números ni de logística, tú dime a qué hora tengo que ir y cuándo empiezo a rodar", cuenta Anna, que empezó a trabajar con él con 15 años. "He dirigido este documental porque sabía lo que quería contar, pero mi día a día son excel, papeles, contratos y burocracia", remarca.

Anna Saura / Jorge Zapata (EFE)

Los recuerdos que quiso contar Carlos Saura para que ella los recopilara pasan por su infancia en Huesca, sus inicios en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, su trabajo con Elías Querejeta -que le produjo de 'Elisa, vida mía' a 'Mamá cumple 100 años'- o la importancia de sus premios en festivales como Cannes o Berlín para seguir trabajando en España durante el franquismo.

El cineasta tenía una cantidad enorme de material guardado y archivado con el que ilustra sus palabras, junto a grabaciones televisivas y de archivo. Además de generar curiosidad en el espectador para revisitar sus películas y fotografías, la intención de Anna Saura -única chica entre los siete hijos que tuvo el cineasta con cuatro mujeres- es transmitir su pasión por el arte y su curiosidad insaciable hasta el último día de su vida.

Anna se hace un selfi con su padre Carlos Saura durante el rodaje de ‘Las paredes hablan’ en Atapuerca. / L.O.

Por eso, aunque lo que más se conoce son las películas de este genial director de cine -que también colaboró con su hermano, el pintor Antonio Saura- el documental plasma su trabajo editando libros de exposiciones, ediciones gráficas de sus dibujos o lo que llamaba 'fotosaurios', una técnica mixta de dibujo y pintura sobre ampliaciones fotográficas.

Un ingente legado artístico -al que se une una importante colección de cámaras fotográficas- que está inventariando la madre de Anna, la actriz Eulalia Ramón, y que junto a sus seis hermanos quiere "ver opciones para que siga vivo y la gente pueda acceder a ello y tenga un espacio donde se pueda consultar".