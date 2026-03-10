El C3A de Córdoba presenta 'Amanecer alto cielo', una obra de Nazario Díaz que explora el lenguaje

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) de Córdoba presentará este viernes 13 de marzo a las 20.00 horas la pieza Amanecer alto cielo, creada por el artista Nazario Díaz. La obra explora el lenguaje y su desvanecimiento como elemento escenográfico y plantea "el desvanecimiento del lenguaje en cuanto elemento escenográfico, a través de diferentes prácticas textuales que entrelazan sus materialidades", según el autor. La pieza se podrá ver en la Caja Negra dentro del programa Exploratorio, con entrada libre hasta completar el aforo.

Comisariado por Marisa Lull, Amanecer alto cielo presenta a tres intérpretes que comparten el escenario y construyen una composición coreográfica triangular, que se transforma continuamente por la relación que establecen entre sí los cuerpos. La obra, interpretada por Amparo Badiola, Julián Pacomio e Ibon Salvador, propone al público una experiencia en la que el movimiento y el lenguaje crean vínculos entre los intérpretes y el espacio.

Sobre Nazario Díaz

Nazario Díaz (Linares, Jaén) desarrolla su trabajo principalmente en el ámbito de las artes performativas, centrándose en la tensión entre cuerpo, mirada y escritura. En paralelo a su actividad con el colectivo Vértebro, ha participado en diversos contextos de aprendizaje colectivo, donde ha intercambiado metodologías y herramientas vinculadas a la danza y las artes vivas.

Por su parte, el Exploratorio del C3A propone un lugar para la escucha y la experimentación, donde artistas y público encuentren resonancias y tensión también con las líneas de pensamiento del museo, con la intención de imaginar un espacio vivo y de diálogo. La segunda temporada del ciclo, bajo el nombre Existe un río y comisariada por Marisa Lull, reunirá durante este año a artistas locales, nacionales e internacionales, que presentan sus creaciones en torno al cuerpo y su performatividad, a través de diversos formatos como la performance, la danza, el site-specific, la instalación o el recital.