Ara Malikian llevará su gira 'Intruso' a la plaza de toros Los Califas de Córdoba el 12 de septiembre

Ara Malikian pasará por Córdoba con su nueva gira mundial, Intruso. El violinista de origen libanés y ascendencia armenia ofrecerá un concierto en la plaza de toros Los Califas el 12 de septiembre, según ha confirmado este lunes la promotora Grupo Mundo. El coso califal acogerá un espectáculo "marcado por las influencias que han definido su estilo y por un relato personal sobre la identidad y el sentido de pertenencia". En los últimos años, Ara Malikian ha conquistado al público con giras internacionales en las que ha reunido a más de 175.000 espectadores en 150 conciertos. Con su álbum The Incredible History of Violin, llevó su música a grandes capitales, actuando en auditorios y teatros de ciudades como Londres, París, Roma, Moscú, Buenos Aires o Ciudad de México.

Malikian siempre se ha declarado ciudadano del mundo, en cierto modo, un intruso: “En el Líbano no me consideraban suficiente ‘libanés’ porque era de origen armenio; los armenios no me consideraban suficiente ‘armenio’ porque había nacido en Líbano. Cuando me establecí en Europa no me consideraban ‘europeo’ porque no había nacido en Europa. Me costó años estar en paz conmigo por lo que soy, y aceptar ser el eterno ‘intruso’, y abrazar la riqueza de mi identidad multicultural".

Desde la música clásica hasta el rock

El violín de Ara Malikian, capaz de combinar técnica, pasión y una puesta en escena intensa, viaja ahora desde la música clásica hasta el rock, haciendo guiños a clásicos como Bach o Paganini, surfeando por el flamenco y Oriente Medio y transformando todo lo que toca al lenguaje Malikian, "vibrante y humano".

Para el artista, "en cada concierto, al interpretar obras de Bach o Mozart, o al improvisar en estilos tan diversos como el jazz, el gipsy, el flamenco o el tango, la sensación de ser un ‘intruso’ se intensificaba. Cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar". Gracias a esa condición de Intruso ha descubierto "que el mundo entero es mi hogar. El arte, la música y la cultura me pertenecen, sin importar mi origen o mi lugar de nacimiento. Mi casa está en mi cuerpo y en mi alma: un espacio infinito donde la identidad se transforma”.

Ara Malikian, en concierto. / AJGONZALEZ

Fruto de esa investigación, llega ahora con Intruso, un recorrido por su vida y experiencias a través de un repertorio que abarca desde piezas clásicas hasta composiciones originales y melodías tradicionales de diversas culturas, interpretadas con la maestría y la intensidad que caracterizan sus directos.

El 12 de septiembre, la Plaza de Toros de Córdoba se llenará de esa energía arrolladora que convierte cada actuación en una celebración colectiva de la música.

Otros conciertos en la Plaza de Toros Los Califas este 2026

Ara Malikian se suma a otros grandes nombres de la música que estarán este año en el coso califal.

