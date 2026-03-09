Jesús Umbría Brito gana el Premio Mezquita 2026 de Fotografía Ciudad de Córdoba con 'Retaguardia'

El Jurado del 26 Concurso Nacional de Fotografía Ciudad de Córdoba, Premio Mezquita 2026, se ha reunido en la Sala Góngora y ha acordado por unanimidad que el galardón de esta edición recaiga en el madrileño Jesús Umbría Brito, con su colección de temática libre titulada Retaguardia. Junto al ganador del Premio Mezquita 2026 se ha anunciado el nombre de las otras seis colecciones seleccionadas por el jurado.

En la categoría de temática cordobesa, han sido premiados Francisco Javier Carmona Jurado, con su colección titulada Almas en tránsito; José Antonio López Rico, con Alguien te sueña y Santiago Alonso Sagredo, con Busta transfigurata. En temática libre, además del ganador han sido seleccionados María Julia González Liebana, con Mímesis, y Francisco Javier Arcenillas Pérez, con Christoland. En la temática de Inteligencia Artificial, el seleccionado ha sido Tomás José Marín Ceballos, con Infalivles. Las siete colecciones adquiridas pasarán a la Fototeca de Córdoba que se conserva en el Archivo Municipal de la Ciudad.

Más de 400 autores de 142 localidades

En el 26 Concurso Nacional de Fotografía Ciudad de Córdoba, Premio Mezquita 2026, han participado 433 autores de 38 provincias y 142 localidades. En total, se han registrado 461 colecciones, 268 del tema libre y 107 del tema Córdoba, con una suma de 1.299 fotografías. De dichas colecciones quedaron 33 previamente seleccionadas por el jurado, de las que han salido los premios reseñados anteriormente. El jurado ha estado presidido por la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, e integrado por José María García Conesa, Rosa Muñoz Tarín y Juan María Rodríguez Caparrós; actuando como secretarios con voz y sin voto, José María Casas Pérez, coordinador de Programas del Ayuntamiento de Córdoba, y José Francisco Gálvez Jurado, presidente de la Asociación Fotográfica Cordobesa (Afoco).